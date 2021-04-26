Происшествия

7 минут назад

В Липецке вандалы снова разбили остановку

88
#хулиганство
1
В Липецке вандалы снова разбили остановку

Отдел полиции №6 проведёт проверку.

В соцсетях снова появились фотографии разбитой стеклянной панели автобусной остановки. На этот раз, предположительно, от рук вандалов пострадал остановочный павильон в районе памятника Танкистам.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту отдел полиции №6 Липецка проведёт проверку. Но заявление от мэрии в полицию пока не поступало.

Напомним, в этом месяце это уже вторая повреждённая остановка: 4 апреля стало известно, что разбили стеклянную панель автобусной остановки на улице Кривенкова. Тогда в мэрии призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу, а очевидцев актов вандализма обращаться в полицию.
88
#хулиганство
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»
#МЧС #пожар
3
На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»

45 минут назад

Происшествия
В авариях пострадали двое детей
#авария #ДТП
1
В авариях пострадали двое детей

сегодня, 09:10

Происшествия
Водитель легковушки угодил в коммунальный раскоп
#авария #ДТП
20
Водитель легковушки угодил в коммунальный раскоп

вчера, 18:18

Происшествия
На трассе «Липецк-Грязи» сгорела «Лада Гранта»
#пожар #машина
12
На трассе «Липецк-Грязи» сгорела «Лада Гранта»

вчера, 15:57

Происшествия
Житель Липецкой области простил восемь ножевых ранений
#поножовщина
5
Житель Липецкой области простил восемь ножевых ранений

вчера, 15:33

Происшествия
Иномарка вылетела с трассы после столкновения с «ГАЗелью»
#авария #ДТП
11
Иномарка вылетела с трассы после столкновения с «ГАЗелью»

вчера, 12:54

Происшествия