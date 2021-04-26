Происшествия
7 минут назад
В Липецке вандалы снова разбили остановку
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Отдел полиции №6 проведёт проверку.
В соцсетях снова появились фотографии разбитой стеклянной панели автобусной остановки. На этот раз, предположительно, от рук вандалов пострадал остановочный павильон в районе памятника Танкистам.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту отдел полиции №6 Липецка проведёт проверку. Но заявление от мэрии в полицию пока не поступало.
Напомним, в этом месяце это уже вторая повреждённая остановка: 4 апреля стало известно, что разбили стеклянную панель автобусной остановки на улице Кривенкова. Тогда в мэрии призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу, а очевидцев актов вандализма обращаться в полицию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту отдел полиции №6 Липецка проведёт проверку. Но заявление от мэрии в полицию пока не поступало.
Напомним, в этом месяце это уже вторая повреждённая остановка: 4 апреля стало известно, что разбили стеклянную панель автобусной остановки на улице Кривенкова. Тогда в мэрии призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу, а очевидцев актов вандализма обращаться в полицию.
88