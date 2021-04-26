Происшествия

12 минут назад

В авариях пострадали двое детей

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#авария #ДТП
В авариях пострадали двое детей

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 апреля в Липецке на улице Гагарина автомобиль «Киа» под управлением 30-летней женщины врезался в стоящий «Шевроле». В аварии пострадала 2-летняя пассажирка «Киа». Девочка получила травму и после оказания помощи была отпущена. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что, возможно, помогло избежать тяжелых последствий. 

В Данковском районе 22-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С места аварии госпитализирован 27-летний пассажир «ВАЗа». 

24 апреля в селе Березовка Тербунского района столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 25-летнего водителя и «ВАЗ-2114» с 22-летним парнем за рулем. В аварии пострадал один из водителей, 34-летняя женщина и 8-летний мальчик. Ребенка госпитализировали. Мальчик находился не в удерживающем устройстве и не был пристегнут ремнями безопасности.

25 апреля в Липецке на улице Катукова столкнулись  «Лада-Калина» под управлением 24-летнего водителя и «Шевроле» с 38-летним мужчиной за рулем. В столкновении получила травмы 31-летняя пассажирка «Шевроле» – ее доставили в больницу. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 7405 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 33 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 112.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 6272 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 55 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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