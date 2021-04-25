Водитель легковушки угодил в коммунальный раскоп

Автомобилист не справился с управлением.

Сегодня днем на улице Волгоградской (район ЛТЗ) водитель темной «Лады» въехал в коммунальный раскоп. Как рассказали GOROD48 очевидцы, авария произошла возле кинотеатра «Маяк» из-за того, что водитель не справился с управлением автомобиля.На место аварии вызывали медиков. Данных о пострадавших нет.