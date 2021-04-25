Происшествия

сегодня, 18:18

Водитель легковушки угодил в коммунальный раскоп

5 1401
#авария #ДТП
1
Водитель легковушки угодил в коммунальный раскоп

Автомобилист не справился с управлением.

Сегодня днем на улице Волгоградской (район ЛТЗ) водитель темной «Лады» въехал в коммунальный раскоп. Как рассказали GOROD48 очевидцы, авария произошла возле кинотеатра «Маяк» из-за того, что водитель не справился с управлением автомобиля.



На место аварии вызывали медиков. Данных о пострадавших нет.
5 1401
#авария #ДТП
1

Комментарии (5)

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мальчик-спальчик

20 минут назад
Водитель ,что стоить с мамой оправдывается что не справился с управлением ав-то.
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Хотел

41 минуту назад
с ветерком проехать ,да вот плюхнулся ! С кем не бывает!
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Alex

50 минут назад
Нанюхался на очистных,и угодил
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ни проехать

сегодня, 18:34
накопают ям посреди дороги!
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Липецк

сегодня, 18:33
Настолько суровый город,что на всех водителей коммунальных раскопов не хватает.
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