Новое о коронавирусе к 26 апреля: врач рассказал не опасна ли работа на огороде после COVID-19

Российский врач рассказал – после перенесенной инфекции не стоит перегружать организм чрезмерным физическим трудом, но в малых дозах нагрузки на огороде могут быть даже полезными.

В дни майских праздников многие россияне предполагают выехать на свои дачные участки. Врач-фармаколог, специалист по лечению СOVID-19 в домашних условиях Родион Осешнюк рассказал в эфире Пятого канала, можно ли после коронавируса заниматься активным физическим трудом.

Врач отметил, что слишком сильно нагружать себя не стоит, но нет и причин опасаться ехать на дачу даже тем, кто перенес коронавирус – даже при остаточных явлениях в малых дозах физические нагрузки, наоборот, очень полезны. Если у переболевшего нет строгих медицинских противопоказаний, можно смело перевозить рассаду на дачу и приступать к облагораживанию участка.

Минимальная необходимая нагрузка для человека составляет 30 минут аэробных занятий в день. В получасовую разминку может входить быстрая ходьба, неинтенсивный бег, упражнения на велотренажере или плавание. Что касается прополки грядок — это тоже может считаться легкой тренировкой. Однако прополке грядок нельзя уделять круглые сутки: в этом, как и в других делах, нужна умеренность. Медик напомнил, что во время работы на огороде человек нередко получает подпитку витамином D, так как он работает на солнце. Это, в свою очередь, также поможет быстрее справиться с последствиями коронавируса.

Российские врачи рассказали, как справиться с постковидным синдромом

Способы борьбы с длительными симптомами коронавируса обсудили российские и белорусские врачи в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: постковидный синдром», передает MK.RU.

По мнению медиков, реабилитацию нужно начинать только после того, как человек полностью выздоровел от коронавируса. Однако в ряде случаев реабилитационные мероприятия врачи проводят еще когда человек остается в больнице. Главный терапевт ФГАУ «НМИЦ Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ Александр Мелехов рассказал, что после выписки пациенты чаще всего жаловались на неспецифическую боль в суставах (от немолодых пациентов с сопутствующими болезнями), слабость и одышку. Те, у кого объем поражений легких был больше, в дальнейшем гораздо чаще жаловались на слабость в отсроченном периоде. По мнению эксперта, в реабилитации надо больше внимания уделять лечебной физкультуре и любым физиотерапевтическим методикам, которые позволяют уменьшать выраженность симптомов.

Задача респираторного восстановления — не допустить необратимых изменений легочной ткани. Как отметил ректор Гомельского медицинского университета Игорь Стома: «К сожалению, многие пациенты после COVID-19 надувают шарики – мы боремся с этим постоянно, говорим, что это вызывает баротравмы, но все равно пациенты откуда-то это узнают. Приходится каждый раз объяснять, что при респираторной реабилитации после коронавируса важно глубокое и медленное дыхание, формирование навыка спать на животе».

Кроме того, важно составить правильный рацион и принимать витамины, так как при постковидном синдроме наблюдается дефицит витаминов D и B.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 147 146 581 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 114 897 человек, вылечились 116 997 325 заразившихся. В России выявлено более 4,76 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Турции и Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Польше, Колумбии, Иране, Мексике, в эту группу перешла Украина. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Румынии, Ираке.