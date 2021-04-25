Общество
21 минуту назад
В Липецке хотят открыть музей мусора
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Для экопроекта поддержки раздельного сбора отходов нужно 4 млн рублей.
Ирина Грыжанова запустила краундфандинг-кампанию в поддержку создания в Липецке музея мусора. Для его работы авторам проекта нужно 4 млн рублей. Пока собирают 108 000 рублей для аренды помещения возле областного управления ГИБДД.
- Идея музея мусора появилась у нашей команды неравнодушных к экологии людей в городе Липецк. Мы хотим, чтобы Липецк был известен в России и как город-основатель экологичного проекта. На сегодня наш город занял 4 место в рейтинге Greenpeace по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением. В нашей области установили 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора, но проблему свалок это не решило. Причина в том, что мало людей знают о том, как разделять мусор, и зачем это нужно. Наша миссия - обучать подрастающее поколение внедрять в повседневную жизнь новые привычки обращения с отходами, основанные на принципах 3R: уменьшай, используй повторно, перерабатывай, чтобы минимизировать растущие горы мусора в России. Мы открываем музей, чтобы рассказать школьникам, почему важно сортировать мусор, и что произойдет с нашей планетой, если этого не делать. Наш музей будет оснащен интересными и интерактивными экспонатами, которые, мы верим, что привлекут внимание детей в глобальной проблеме мусора, - рассказываю о проект на странице сбора.
Краунд-сбор открыли в начале весны, пока проекту пожертвовали всего 1 рубль. Акция завершится через шесть дней. Меценатам, в зависимости от их щедрости, предлагают получить разные полезные сувениры – от билета музей и бамбуковой зубной щетки до тарелок и книг.
- Идея музея мусора появилась у нашей команды неравнодушных к экологии людей в городе Липецк. Мы хотим, чтобы Липецк был известен в России и как город-основатель экологичного проекта. На сегодня наш город занял 4 место в рейтинге Greenpeace по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением. В нашей области установили 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора, но проблему свалок это не решило. Причина в том, что мало людей знают о том, как разделять мусор, и зачем это нужно. Наша миссия - обучать подрастающее поколение внедрять в повседневную жизнь новые привычки обращения с отходами, основанные на принципах 3R: уменьшай, используй повторно, перерабатывай, чтобы минимизировать растущие горы мусора в России. Мы открываем музей, чтобы рассказать школьникам, почему важно сортировать мусор, и что произойдет с нашей планетой, если этого не делать. Наш музей будет оснащен интересными и интерактивными экспонатами, которые, мы верим, что привлекут внимание детей в глобальной проблеме мусора, - рассказываю о проект на странице сбора.
Краунд-сбор открыли в начале весны, пока проекту пожертвовали всего 1 рубль. Акция завершится через шесть дней. Меценатам, в зависимости от их щедрости, предлагают получить разные полезные сувениры – от билета музей и бамбуковой зубной щетки до тарелок и книг.
5 162
Да уж
Отличная идея
Это мое мнение!
Липецк
Котэ