Происшествия

58 минут назад

Житель Липецкой области простил восемь ножевых ранений

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#поножовщина
Житель Липецкой области простил восемь ножевых ранений

Мужчину изрезал его брат.

В мировом суде СУ №1 Задонского района рассмотрели дело обвиняемого в причинении ножевых ранений местного жителя. На мужчину завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Органы дознания установили, что преступление было совершено вечером 23 ноября 2020 года в одном из населенных пунктов Задонского района. Пьяный обвиняемый у себя дома поссорился с братом. Ссора между мужчинами вышла нешуточная – дошло до поножовщины. Обвиняемый нанес своему брату не менее восьми ударов ножом. Позже врачи диагностировали у потерпевшего раны на руках и спине. Их квалифицировали как причинившие легкий вред здоровью

Потерпевший в судебном заседании просил прекратить производство по уголовному делу в связи с примирением с подсудимым, так как он полностью загладил причиненный ущерб - претензий к подсудимому мужчина не имеет. Обвиняемый выразил согласие на прекращение уголовного дела: он пояснил суду, что полностью признает себя виновным в предъявленном обвинении.

Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Нож уничтожат.
1 544
#поножовщина

Комментарии (1)

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Вилов

13 минут назад
В следущий раз горло перережет чтоб наверняка
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