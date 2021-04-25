Житель Липецкой области простил восемь ножевых ранений

Мужчину изрезал его брат.

В мировом суде СУ №1 Задонского района рассмотрели дело обвиняемого в причинении ножевых ранений местного жителя. На мужчину завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».



Органы дознания установили, что преступление было совершено вечером 23 ноября 2020 года в одном из населенных пунктов Задонского района. Пьяный обвиняемый у себя дома поссорился с братом. Ссора между мужчинами вышла нешуточная – дошло до поножовщины. Обвиняемый нанес своему брату не менее восьми ударов ножом. Позже врачи диагностировали у потерпевшего раны на руках и спине. Их квалифицировали как причинившие легкий вред здоровью



Потерпевший в судебном заседании просил прекратить производство по уголовному делу в связи с примирением с подсудимым, так как он полностью загладил причиненный ущерб - претензий к подсудимому мужчина не имеет. Обвиняемый выразил согласие на прекращение уголовного дела: он пояснил суду, что полностью признает себя виновным в предъявленном обвинении.



Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Нож уничтожат.