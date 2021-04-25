За неделю липецкие врачи выписали 850 COVID-пациентов

А еще 482 жителя региона начали лечение.

Как сообщает сервис региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Липецкой области за последние сутки выявлено 68 случаев COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 43 успешно завершивших лечение пациента, подтверждены четыре летальных исхода.



По состоянию на 14:00 25 апреля в больницах находятся 269 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1 917 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последнюю неделю, с 19 по 25 апреля, в Липецкой области подтвердили 482 случая COVID-19, 27 пациентов с подтвержденным коронавирус скончались, а 850 человек выписаны по выздоровлению.



Известен суточный прирост COVID-пациентов по городам и районам:

Липецк – 24

Елец - 9

Грязинский район - 12

Данковский район - 2

Долгоруковский район - 1

Задонский район - 3

Лебедянский район - 11

Липецкий район - 1

Становлянский район - 1

Усманский район - 4.