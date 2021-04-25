Общество

5 минут назад

За неделю липецкие врачи выписали 850 COVID-пациентов

43
#коронавирус
За неделю липецкие врачи выписали 850 COVID-пациентов

А еще 482 жителя региона начали лечение.

Как сообщает сервис региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Липецкой области за последние сутки выявлено 68 случаев COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 43 успешно завершивших лечение пациента, подтверждены четыре летальных исхода.

По состоянию на 14:00 25 апреля в больницах находятся 269 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1 917 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последнюю неделю, с 19 по 25 апреля, в Липецкой области подтвердили 482 случая COVID-19, 27 пациентов с подтвержденным коронавирус скончались, а 850 человек выписаны по выздоровлению.

Известен суточный прирост COVID-пациентов по городам и районам:
Липецк – 24
Елец - 9
Грязинский район - 12
Данковский район - 2
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 3
Лебедянский район - 11
Липецкий район - 1
Становлянский район - 1
Усманский район - 4.
43
#коронавирус

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