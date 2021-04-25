Общество
5 минут назад
За неделю липецкие врачи выписали 850 COVID-пациентов
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А еще 482 жителя региона начали лечение.
Как сообщает сервис региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Липецкой области за последние сутки выявлено 68 случаев COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 43 успешно завершивших лечение пациента, подтверждены четыре летальных исхода.
По состоянию на 14:00 25 апреля в больницах находятся 269 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1 917 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последнюю неделю, с 19 по 25 апреля, в Липецкой области подтвердили 482 случая COVID-19, 27 пациентов с подтвержденным коронавирус скончались, а 850 человек выписаны по выздоровлению.
Известен суточный прирост COVID-пациентов по городам и районам:
Липецк – 24
Елец - 9
Грязинский район - 12
Данковский район - 2
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 3
Лебедянский район - 11
Липецкий район - 1
Становлянский район - 1
Усманский район - 4.
По состоянию на 14:00 25 апреля в больницах находятся 269 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1 917 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последнюю неделю, с 19 по 25 апреля, в Липецкой области подтвердили 482 случая COVID-19, 27 пациентов с подтвержденным коронавирус скончались, а 850 человек выписаны по выздоровлению.
Известен суточный прирост COVID-пациентов по городам и районам:
Липецк – 24
Елец - 9
Грязинский район - 12
Данковский район - 2
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 3
Лебедянский район - 11
Липецкий район - 1
Становлянский район - 1
Усманский район - 4.
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