Общество

сегодня, 16:40

Липчане украшают соцсети вербой

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#верба #соцсети

Сегодня у православных Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье — христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестных страданий. Изначально жители Иерусалима приветствовали Иисуса пальмовыми ветками, что означало особый почет вновь прибывшему. Однако в России пальмы не растут. Их заменили ветки вербы, которая первой зацветает весной. Она-то и стала символом праздника, дав и характерное название этому дню. В этот день принято украшать дома ветками вербы. Липчане так и поступили, а, заодно, украсили ими и ленту Instagram.
















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#верба #соцсети

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