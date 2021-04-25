Липчане украшают соцсети вербой

Сегодня у православных Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье — христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестных страданий. Изначально жители Иерусалима приветствовали Иисуса пальмовыми ветками, что означало особый почет вновь прибывшему. Однако в России пальмы не растут. Их заменили ветки вербы, которая первой зацветает весной. Она-то и стала символом праздника, дав и характерное название этому дню. В этот день принято украшать дома ветками вербы. Липчане так и поступили, а, заодно, украсили ими и ленту Instagram.