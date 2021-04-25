На трех улицах частного сектора отключат свет

26 апреля с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям улицы 300-летия Флота России в Сселках – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на данной улице. Воду подвезут по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 09:00 до 17:00 из-за замены запорной арматуры на улице Ударников ЛГЭК временно приостановит подачу горячей воды потребителям домов №3 12, 16, 28 по улице Юношеской, №№ 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 12а по улице Ударников.



С 09:00 до 16:00 не будет электричества в частном секторе улиц Железногорской, Патриотической, Добровской – ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.