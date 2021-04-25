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На трех улицах частного сектора отключат свет
26 апреля с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям улицы 300-летия Флота России в Сселках – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на данной улице. Воду подвезут по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
С 09:00 до 16:00 не будет электричества в частном секторе улиц Железногорской, Патриотической, Добровской – ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.
Надежда