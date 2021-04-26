сегодня, 06:30
Доброе утро, Липецк!
На календаре понедельник, 26 апреля. В Липецке сегодня снова планируют перекрыть на ремонт улице Зегеля. Началось голосование за объекты благоустройства. В понедельник всех приглашают на интересный онлайн-урок. 26 апреля завершается прием работ на творческий конкурс и регистрация в «Лидеры России».
В Липецке в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Температура днем будет от +11 до +13 градусов.
День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.
Дороги
Из-за плохой погоды начало дорожного ремонта на улице Зегеля сместили на 26 апреля. Ожидается, что улицу перекроют для движения в ночь с понедельника на вторник.
На понедельник запланирован старт работ на улице Ильича. Здесь будут применять метод «больших карт» –срежут старое дорожное полотно и уложат свежее асфальтобетонное покрытие.
Бодрый старт
Фитнес-тренер Наталья дает видеоурок всем желающим сделать активную зарядку.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Голосование за благоустройство
В понедельник началось всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В Липецке сами жители будут решать, какие объекты должны быть благоустроены в 2022 году. На единой онлайн-платформе для голосования Липецк представил 36 территорий.
Открытый урок
26 апреля в 12:00 начнется Всероссийский открытый урок для школьников и молодежи «Изобретательство и интеллектуальная собственность». Урок проведет Вячеслав Петрович Тигров - доктор педагогических наук, профессор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, председатель Липецкой региональной общественной организации изобретателей и рационализаторов.
На уроке можно будет получить ответы на вопросы:
- как изобретать и получить патент на изобретение?
- как построить свою карьеру в научно-технической сфере?
- зачем заниматься изобретательством?
- каждый ли может стать изобретателем?
- как создать свой технологический бизнес, где брать идеи?
«Просто космос!»
Липецким школьникам предлагают придумать космическую монету в рамках конкурса «Просто космос!». Для создания дизайна можно использовать любые художественные материалы и цифровые инструменты. Награждение победителей состоится 1 июня. Подробности о конкурсе по телефону 42-08-08.
«Письмо солдату. Победа без границ»
26 апреля завершается прием работ на конкурс «Письмо солдату. Победа без границ». Участникам предлагается написать письмо, нарисовать рисунок или снять видеоролик, посвященные тематике Великой Отечественной войны и конкретно тем, кто воевал на полях сражений и трудился в тылу, кто рисковал жизнью, добывая информацию на территории, занятой противником, детям войны — абсолютно любому человеку, который жил в то жуткое время. Работы победителей в номинациях «Письмо» и «Рисунок» войдут в международный сборник работ «Письмо солдату. Победа без границ».
Стань лидером
В понедельник прекращают регистрацию на IV конкурс «Лидеры России» —проект платформы «Россия — страна возможностей». Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Цель конкурса - формирование сообщества лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за научно-технологическое развитие страны. Финалисты и победители получат возможность пройти образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, стажировки и вакансии, членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах.
Кадры для медицины
Сегодня начинается опрос по теме «Целевое обучение по программам высшего медицинского или фармацевтического образования». Пройти его можно через веб-виджет общественного голосования на портале Госуслуги.
Изба-читальня
Вечер понедельника можно отдать по семейный досуг. Например, почитать вместе с малышами. Подборку интересных книг сделали специалисты детской библиотеки. ⠀