Доброе утро, Липецк!

На календаре понедельник, 26 апреля. В Липецке сегодня снова планируют перекрыть на ремонт улице Зегеля. Началось голосование за объекты благоустройства. В понедельник всех приглашают на интересный онлайн-урок. 26 апреля завершается прием работ на творческий конкурс и регистрация в «Лидеры России».

Погода



В Липецке в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Температура днем будет от +11 до +13 градусов.



День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.



Дороги



Из-за плохой погоды начало дорожного ремонта на улице Зегеля сместили на 26 апреля. Ожидается, что улицу перекроют для движения в ночь с понедельника на вторник.







На понедельник запланирован старт работ на улице Ильича. Здесь будут применять метод «больших карт» –срежут старое дорожное полотно и уложат свежее асфальтобетонное покрытие.



Бодрый старт



Фитнес-тренер Наталья дает видеоурок всем желающим сделать активную зарядку.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фитнес тренер Москва (@natalysukhoveeva.fit)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Голосование за благоустройство



В понедельник началось всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В Липецке сами жители будут решать, какие объекты должны быть благоустроены в 2022 году. На единой



Открытый урок



26 апреля в 12:00 начнется Всероссийский



На уроке можно будет получить ответы на вопросы:

- как изобретать и получить патент на изобретение?

- как построить свою карьеру в научно-технической сфере?

- зачем заниматься изобретательством?

- каждый ли может стать изобретателем?

- как создать свой технологический бизнес, где брать идеи?



«Просто космос!»



Липецким школьникам предлагают придумать космическую монету в рамках конкурса «Просто космос!». Для создания дизайна можно использовать любые художественные материалы и цифровые инструменты. Награждение победителей состоится 1 июня. Подробности о конкурсе по телефону 42-08-08.



«Письмо солдату. Победа без границ»



26 апреля завершается прием работ на конкурс



Стань лидером



В понедельник прекращают



Кадры для медицины



Сегодня начинается опрос по теме «Целевое обучение по программам высшего медицинского или фармацевтического образования». Пройти его можно через веб-виджет общественного голосования на портале Госуслуги.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1" (@lip_bsmp1)



Изба-читальня



Вечер понедельника можно отдать по семейный досуг. Например, почитать вместе с малышами. Подборку интересных книг сделали специалисты детской библиотеки. ⠀



В Липецке в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Температура днем будет от +11 до +13 градусов.День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.Из-за плохой погоды начало дорожного ремонта на улице Зегеля сместили на 26 апреля. Ожидается, что улицу перекроют для движения в ночь с понедельника на вторник.На понедельник запланирован старт работ на улице Ильича. Здесь будут применять метод «больших карт» –срежут старое дорожное полотно и уложат свежее асфальтобетонное покрытие.Фитнес-тренер Наталья дает видеоурок всем желающим сделать активную зарядку.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В понедельник началось всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В Липецке сами жители будут решать, какие объекты должны быть благоустроены в 2022 году. На единой онлайн-платформе для голосования Липецк представил 36 территорий.26 апреля в 12:00 начнется Всероссийский открытый урок для школьников и молодежи «Изобретательство и интеллектуальная собственность». Урок проведет Вячеслав Петрович Тигров - доктор педагогических наук, профессор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, председатель Липецкой региональной общественной организации изобретателей и рационализаторов.На уроке можно будет получить ответы на вопросы:- как изобретать и получить патент на изобретение?- как построить свою карьеру в научно-технической сфере?- зачем заниматься изобретательством?- каждый ли может стать изобретателем?- как создать свой технологический бизнес, где брать идеи?Липецким школьникам предлагают придумать космическую монету в рамках конкурса «Просто космос!». Для создания дизайна можно использовать любые художественные материалы и цифровые инструменты. Награждение победителей состоится 1 июня. Подробности о конкурсе по телефону 42-08-08.26 апреля завершается прием работ на конкурс «Письмо солдату. Победа без границ ». Участникам предлагается написать письмо, нарисовать рисунок или снять видеоролик, посвященные тематике Великой Отечественной войны и конкретно тем, кто воевал на полях сражений и трудился в тылу, кто рисковал жизнью, добывая информацию на территории, занятой противником, детям войны — абсолютно любому человеку, который жил в то жуткое время. Работы победителей в номинациях «Письмо» и «Рисунок» войдут в международный сборник работ «Письмо солдату. Победа без границ».В понедельник прекращают регистрацию на IV конкурс «Лидеры России» —проект платформы «Россия — страна возможностей». Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Цель конкурса - формирование сообщества лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за научно-технологическое развитие страны. Финалисты и победители получат возможность пройти образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, стажировки и вакансии, членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах.Сегодня начинается опрос по теме «Целевое обучение по программам высшего медицинского или фармацевтического образования». Пройти его можно через веб-виджет общественного голосования на портале Госуслуги.Вечер понедельника можно отдать по семейный досуг. Например, почитать вместе с малышами. Подборку интересных книг сделали специалисты детской библиотеки. ⠀