Общество

43 минуты назад

Коронавирус в Липецкой области: 68 случаев, 4 летальных исхода

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#коронавирус
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Коронавирус в Липецкой области: 68 случаев, 4 летальных исхода

Суточная сводка COVID-19 в регионе.

Как сообщает сервис «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области за последние сутки выявлено 68 случаев COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 43 успешно завершивших лечение пациента, подтверждены четыре летальных исхода.



Всего с начала эпидемии коронавируса в Липецкой области, по данным «Стопкоронавирус.рф», выявлено 29 517 случаев, выздоровели 26 696 человек, скончались 634 пациента с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 780 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 540 человек. За последние сутки подтверждено 332 летальных исхода с коронавирусом. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 762 569 случаев, число выписанных пациентов выросло до 4 388 008.
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#коронавирус
1

Комментарии (1)

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Игорь

23 минуты назад
Нет никакого коронавируса.
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