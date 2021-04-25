Коронавирус в Липецкой области: 68 случаев, 4 летальных исхода

Суточная сводка COVID-19 в регионе.

Как сообщает сервис «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области за последние сутки выявлено 68 случаев COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 43 успешно завершивших лечение пациента, подтверждены четыре летальных исхода.Всего с начала эпидемии коронавируса в Липецкой области, по данным «Стопкоронавирус.рф», выявлено 29 517 случаев, выздоровели 26 696 человек, скончались 634 пациента с подтвержденным COVID-19.За последние сутки в России выявлено 8 780 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 540 человек. За последние сутки подтверждено 332 летальных исхода с коронавирусом. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 762 569 случаев, число выписанных пациентов выросло до 4 388 008.