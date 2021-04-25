Общество

42 минуты назад

Аналитики: в Липецкой области упала цена аренды дач

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#аренда #недвижимость
Аналитики: в Липецкой области упала цена аренды дач

При этом цены на их покупку выросли.

Эксперты федерального портала недвижимости провели исследование динамики цен аренды дач в регионах России. Авторы обзора выяснили, что в среднем дачи стали сдаваться на 2,5% дороже, чем год назад. В среднем по России аренда дачи составляет 34 000 рублей в месяц.

В Липецкой области, наоборот, за год аренда загородной недвижимости упала в цене. Предложения подешевели на 3,3%. В среднем по Липецкой области аренда дачи обойдется в 30 230 рублей. Аренда дач в Белгородской области стала дороже на 1,2% - 35 266 рублей в месяц. Цены на съем загородной недвижимости в Воронежской области выросли на 5,4%, до 39 214 рублей в месяц. В Курской области цена аренды выросла на 8,9%, но предложения здесь – одни из самых выгодных в России, 17 117 рублей в месяц. Аренда тамбовских дач сбросила в цене 3,3%, средняя стоимость – 26 589 рублей за месяц.

Больше всего за год, с апреля 2020 года, подорожали сезонные загородные дома в Крыму (+15,3%), Кабардино-Балкарии (+14,8%), Севастополе (+13,8%), Нижегородской (+13,4%), Калининградской (+11,9%) областях, в Чечне (+11,3%), Ленинградской (+11,2%), Саратовской (+10,6%), Курской (+8,9%) областях и в Татарстане (+8,6%). Подешевели дачи в Хакасии (–13,2%), Оренбургской области (–10,5%), Ханты-Мансийском АО (–10%), Кемеровской области (–9,7%), Чувашии (–8,6%), Ивановской (–7,8%), Пензенской (–6,7%), Томской (–6,4%) областях, Дагестане (–5,7%), Иркутской области (–5,7%) и еще 14 регионах.

Напомним, ранее аналитики сферы недвижимости представили итоги анализа динамики стоимости дач в регионах России, и липецкие дачи попали в топ-3 по росту цены. Они подорожали на 25,7%.
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#аренда #недвижимость

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Ленин

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