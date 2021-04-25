Общество
24 минуты назад
Липчан просят протестировать электронные выборы
Проверка работы системы будет запущена на Госуслугах.
Администрация сервиса «Государственные услуги» обратилась к пользователям платформы с предложением протестировать корректность работы системы электронного голосования. Для этого нужно до 7 мая подать заявление на портале.
- Дистанционное электронное голосование – это один из современных способов голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к Интернету. Чтобы подготовиться к его применению в нашей стране, ЦИК России совместно с Минцифры России с 12 по 14 мая 2021 года проводят Общероссийскую тренировку системы ДЭГ. Целью тренировки является проверка работоспособности системы ДЭГ и ее совершенствование по отзывам и предложениям пользователей, - указано в сообщении администрации портала.
Тем, кто хочет помочь протестировать систему, нужно подать заявление, получить подтверждение и принять участие в тренировке.
Общероссийская тренировка необходима для проверки работоспособности системы и проводится на тестовых данных. Для участия в Общероссийской тренировке системы не нужно посещать избирательный участок. Общероссийская тренировка системы пройдёт во всех регионах России.
- Дистанционное электронное голосование – это один из современных способов голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к Интернету. Чтобы подготовиться к его применению в нашей стране, ЦИК России совместно с Минцифры России с 12 по 14 мая 2021 года проводят Общероссийскую тренировку системы ДЭГ. Целью тренировки является проверка работоспособности системы ДЭГ и ее совершенствование по отзывам и предложениям пользователей, - указано в сообщении администрации портала.
Тем, кто хочет помочь протестировать систему, нужно подать заявление, получить подтверждение и принять участие в тренировке.
Общероссийская тренировка необходима для проверки работоспособности системы и проводится на тестовых данных. Для участия в Общероссийской тренировке системы не нужно посещать избирательный участок. Общероссийская тренировка системы пройдёт во всех регионах России.