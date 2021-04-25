Общество
сегодня, 12:16
Жительница Липецкой области справила 100-летие
Юбилярша принимала поздравления на балконе: под окнами дома дали концерт.
24 апреля свое столетие отпраздновала Тамара Максимовна Зайченко. Участница Великой Отечественной войны живет в Данкове. К дому юбилярши пришли политики, волонтеры, школьники и артисты. Под окнами бывшей военной медицинской сестры дали концерт. Юбилярша из-за COVID-ограничений принимала поздравления с балкона.
- Уважаемому юбиляру вручили подарки, цветы, благодарственные письма и, конечно, музыкальные поздравления. В знаменательный день 100-летия в адрес виновницы торжества прозвучали самые тёплые слова. Ветерана войны благодарили за героизм и мужество, проявленные в годы войны, за веру в победу, любовь к жизни и Родине, - рассказал в своем Instagram-аккаунте глава Данковского района Валерий Фалеев. - Несмотря на почтенный возраст, она с оптимизмом смотрит на жизнь и благодарна всем за внимание и заботу о ветеранах войны. Тамара Максимовна наизусть читает стихи, поёт любимую песню «Я люблю тебя, Россия».
Биография Тамары Максимовны Зайченко - это жизненный путь трудолюбивого человека. В 19 лет ее зачислили в 357-й медицинский санитарный батальон 13- ой армии, где девчонкой она пережила все ужасы войны. Ее заслуги не остались незамеченными – весной 1943 года Тамара Максимовна была награждена медалью «За оборону Сталинграда», а позднее еще целым рядом наград. Лечение и уход за ранеными солдатами и офицерами, бесконечные часы дежурства и короткие минуты отдыха - такой была фронтовая служба медицинской сестры в военные годы.
О своём участии в Сталинградской битве, на Курско-Орловской дуге Тамара Максимовна вспоминает со слезами на глазах. Она стала очевидцем самого грандиозного танкового сражения под Прохоровкой. Санитарке передвижного полевого госпиталя 62-й армии 13 гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева, ей пришлось под пулемётным вражеским огнём вытаскивать из танка раненых, выносить с поля боя, рискуя собственной жизнью.
- Уважаемому юбиляру вручили подарки, цветы, благодарственные письма и, конечно, музыкальные поздравления. В знаменательный день 100-летия в адрес виновницы торжества прозвучали самые тёплые слова. Ветерана войны благодарили за героизм и мужество, проявленные в годы войны, за веру в победу, любовь к жизни и Родине, - рассказал в своем Instagram-аккаунте глава Данковского района Валерий Фалеев. - Несмотря на почтенный возраст, она с оптимизмом смотрит на жизнь и благодарна всем за внимание и заботу о ветеранах войны. Тамара Максимовна наизусть читает стихи, поёт любимую песню «Я люблю тебя, Россия».
Биография Тамары Максимовны Зайченко - это жизненный путь трудолюбивого человека. В 19 лет ее зачислили в 357-й медицинский санитарный батальон 13- ой армии, где девчонкой она пережила все ужасы войны. Ее заслуги не остались незамеченными – весной 1943 года Тамара Максимовна была награждена медалью «За оборону Сталинграда», а позднее еще целым рядом наград. Лечение и уход за ранеными солдатами и офицерами, бесконечные часы дежурства и короткие минуты отдыха - такой была фронтовая служба медицинской сестры в военные годы.
О своём участии в Сталинградской битве, на Курско-Орловской дуге Тамара Максимовна вспоминает со слезами на глазах. Она стала очевидцем самого грандиозного танкового сражения под Прохоровкой. Санитарке передвижного полевого госпиталя 62-й армии 13 гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева, ей пришлось под пулемётным вражеским огнём вытаскивать из танка раненых, выносить с поля боя, рискуя собственной жизнью.
Правда
Лавочница