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Жительница Липецкой области справила 100-летие

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#юбилей #ветеран
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Жительница Липецкой области справила 100-летие

Юбилярша принимала поздравления на балконе: под окнами дома дали концерт.

24 апреля свое столетие отпраздновала Тамара Максимовна Зайченко. Участница Великой Отечественной войны живет в Данкове. К дому юбилярши пришли политики, волонтеры, школьники и артисты. Под окнами бывшей военной медицинской сестры дали концерт. Юбилярша из-за COVID-ограничений принимала поздравления с балкона.

- Уважаемому юбиляру вручили подарки, цветы, благодарственные письма и, конечно, музыкальные поздравления. В знаменательный день 100-летия в адрес виновницы торжества прозвучали самые тёплые слова. Ветерана войны благодарили за героизм и мужество, проявленные в годы войны, за веру в победу, любовь к жизни и Родине, - рассказал в своем Instagram-аккаунте глава Данковского района Валерий Фалеев. - Несмотря на почтенный возраст, она с оптимизмом смотрит на жизнь и благодарна всем за внимание и заботу о ветеранах войны. Тамара Максимовна наизусть читает стихи, поёт любимую песню «Я люблю тебя, Россия».

Биография Тамары Максимовны Зайченко - это жизненный путь трудолюбивого человека. В 19 лет ее зачислили в 357-й медицинский санитарный батальон 13- ой армии, где девчонкой она пережила все ужасы войны. Ее заслуги не остались незамеченными – весной 1943 года Тамара Максимовна была награждена медалью «За оборону Сталинграда», а позднее еще целым рядом наград. Лечение и уход за ранеными солдатами и офицерами, бесконечные часы дежурства и короткие минуты отдыха - такой была фронтовая служба медицинской сестры в военные годы.

О своём участии в Сталинградской битве, на Курско-Орловской дуге Тамара Максимовна вспоминает со слезами на глазах. Она стала очевидцем самого грандиозного танкового сражения под Прохоровкой. Санитарке передвижного полевого госпиталя 62-й армии 13 гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева, ей пришлось под пулемётным вражеским огнём вытаскивать из танка раненых, выносить с поля боя, рискуя собственной жизнью.
2 661
#юбилей #ветеран
3

Комментарии (2)

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Правда

53 минуты назад
Дай бог Здоровья этой женщине.С юбилеем Вас!
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Лавочница

56 минут назад
Какая-то пропаганда военщины.
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