«Липецкая Школа безопасности» начала работу

Проект-победитель Фонда президентских грантов запустили на год позже из-за коронавируса.

На территории Липецкой области уже многие годы проводится работа с детьми по пропаганде знаний в области гражданской обороны, обучения населения основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также развитию и популяризации пожарно-прикладного спорта. В целях дальнейшего развития данного направления и увеличения вовлеченности детей в эти виды деятельности Главным управлением МЧС совместно с ЛОО ВДПО был создан проект «Липецкая Школа безопасности 2020». Проект был представлен ЛОО ВДПО на конкурс Фонда президентских грантов 2019 и вошёл в число победителей. В рамках реализации проекта предусмотрено обучение педагогов по программе "Безопасность жизнедеятельности". Педагоги, прошедшие обучение, будут вести соответствующие занятия в школах, тем самым привлекая всё большее количество детей в движение «Школа безопасности». Также проектом предусмотрено итоговое мероприятие – слёт-соревнование детско-юношеского движения "Школа безопасности" и полевой лагерь "Юный спасатель", которое состоится по окончании курса обучения детей в целях закрепления полученных знаний на практике и определения сильнейших команд Липецкой области для дальнейшего их участия в межрегиональных и Всероссийских соревнованиях. В связи с пандемией COVID-19 в прошлом году проект был приостановлен и вновь перезапущен в 2021 году, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. На базе Института развития образования Липецкой области стартовал первый этап проекта – обучение преподавательского состава и учащихся образовательных организаций региона по программе: «Безопасность жизнедеятельности». Там провели для участников лекции по темам: «Правила противопожарного режима в образовательной организации» и «Мероприятия по защите населения от опасностей военных конфликтов», а начальник отдела по медицинскому и психологическому обеспечению ОКУ «Управление ГПСС по Липецкой области» Людмила Авторханова рассказала и продемонстрировала на практике правила оказания первой помощи. Сами же региональные слёт-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» пройдут на территории базы отдыха "Алые паруса" Липецкого муниципального района с 18 по 20 мая. Победители регионального этапа будут представлять область на межрегиональных соревнованиях Центрального федерального округа, которые в этом году будут проводиться в Липецкой области. Важно отметить, что все этапы соревнований пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, сложившейся на территории региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.