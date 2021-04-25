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сегодня, 10:37

Липчане проучили водителя белого «Мерседеса»

14 3000
#автохамство
3
Липчане проучили водителя белого «Мерседеса»

Автомобиль перекрыл ворота.

В липецком сегменте соцсетей обсуждают наказание за автохамство. В одном из городских дворов проучили женщину – водителя белого «Мерседеса» иномарка перекрыла въезд в ворота. На лобовом стекле и стекле водительской двери появились наклейки «Я паркуюсь как м….» и «Я паркуюсь как овца».

Судя по фото, воспитательная акция имела место в «новых» микрорайонах.

Напомним, ранее липецким автохамам начали выдавать поучительные дипломы.
14 3000
#автохамство
3

Комментарии (14)

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Как гость
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С верным воскресеньем

17 минут назад
На новый районах уже давно ничего ни клеят, сжечь машину куда эффектные чем наклейка
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Пeppи Mейcон

17 минут назад
Навальненок, у меня ещё на боярышник оставалось. Только не всегда получалось убегать. Бывало отхватывал
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свин

17 минут назад
а где защитники овечьего быдла?
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пироманы порядок наведут

20 минут назад
Навальненок, .. в следущий раз битой и кирпич в корыто прилетит
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гость

20 минут назад
Навальненок, бедняжка , эти наклейки провластные группировки делали и делают , типа Наши , их ведь слили , и тебя , бедняжку сольют , рано или поздно , жаль мне тебя очень , =лавочница = автохам = и т.д. .
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Вован настоящий

22 минуты назад
Надо просто зеркала отломать и больше эта овца не будет так парковаться.
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Кот

39 минут назад
Надо было четыре самореза
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Гость

45 минут назад
Лучше бы ГИБДД вызвали и эвакуатор, вот это дело
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Навальненок

46 минут назад
Мне знакома эта схема, сам так подрабатывал. Наклейки слегка приклеиваются, делается фотка для отчета. Наклейки отклеиваются, и расклейщики убегают в ужасе, что бы не отхватить в щщи от хозяина машины. Двести рублей на кармане, на дошик и ягуар хватит
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????

49 минут назад
А где такие наклеечки можно взять?
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