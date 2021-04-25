Общество
сегодня, 10:37
Липчане проучили водителя белого «Мерседеса»
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Автомобиль перекрыл ворота.
В липецком сегменте соцсетей обсуждают наказание за автохамство. В одном из городских дворов проучили женщину – водителя белого «Мерседеса» иномарка перекрыла въезд в ворота. На лобовом стекле и стекле водительской двери появились наклейки «Я паркуюсь как м….» и «Я паркуюсь как овца».
Судя по фото, воспитательная акция имела место в «новых» микрорайонах.
Напомним, ранее липецким автохамам начали выдавать поучительные дипломы.
Судя по фото, воспитательная акция имела место в «новых» микрорайонах.
Напомним, ранее липецким автохамам начали выдавать поучительные дипломы.
14 3000
Комментарии (14)
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С верным воскресеньем
Пeppи Mейcон
свин
пироманы порядок наведут
гость
Вован настоящий
Кот
Гость
Навальненок
????