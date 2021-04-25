Коллега шантажировала липчанина интимными видео

Мужчина хранил эротические ролики со своим участием на рабочем компьютере.

Житель Липецка обратился в полицию с заявлением о вымогательстве: его знакомая под угрозой распространения видео интимного характера, потребовала 50 000 рублей. Полицейские установили, что мужчину шантажирует его коллега.



- Предварительно установлено, 40-летняя жительница Липецка воспользовалась отсутствием на рабочем месте сослуживца и получила доступ к его персональному компьютеру. Среди рабочих папок и файлов она обнаружила видео интимного содержания. Подозреваемая сообщила коллеге, что уничтожит это видео и не расскажет о его существовании только когда получит 50 000 рублей. Мужчина сразу же обратился в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.



Фото: lifehacker.ru