Происшествия

42 минуты назад

Коллега шантажировала липчанина интимными видео

3 828
#шантаж #вымогательство
Коллега шантажировала липчанина интимными видео

Мужчина хранил эротические ролики со своим участием на рабочем компьютере.

Житель Липецка обратился в полицию с заявлением о вымогательстве: его знакомая под угрозой распространения видео интимного характера, потребовала 50 000 рублей. Полицейские установили, что мужчину шантажирует его коллега.

- Предварительно установлено, 40-летняя жительница Липецка воспользовалась отсутствием на рабочем месте сослуживца и получила доступ к его персональному компьютеру. Среди рабочих папок и файлов она обнаружила видео интимного содержания. Подозреваемая сообщила коллеге, что уничтожит это видео и не расскажет о его существовании только когда получит 50 000 рублей. Мужчина сразу же обратился в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Фото: lifehacker.ru
3 828
#шантаж #вымогательство

Комментарии (3)

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Елена

22 минуты назад
Как видно , мужчина то извращенец , держит видео интимного характера на рабочем месте . Больше на работе ему заняться не чем .
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Житель

25 минут назад
Перевелись мужики, остались мужчинки!
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Коллеги

26 минут назад
ЭТО Капец.
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