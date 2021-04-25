Раскрыты подробности гибели начальника Забайкальского УФСИН

На охоте пьяный сторож стрелял начальнику УФСИН по Забайкальскому краю Евгению Шихову и его приятелю Виталию Раздобрееву в животы – Шихов умер сразу, второй мужчина скончался по пути в больницу.





«Шихов получил ранение брюшной полости и погиб сразу. Раздобреев с таким же ранением выжил, его пытались довезти до больницы, но по пути он умер», — уточнил собеседник агентства.



По его словам, трагедия произошла в 60 километрах от села Урульга.



По информации источника в органах власти, Шихов приехал в Карымский район охотиться на кабанов – охота была разрешена в связи с эпидемией африканской чумы свиней.



Забайкальское управление СКР сообщало, что стрельбу устроил работник охотхозяйства. Он был пьян. Следователи возбудили уголовное дело.



Евгений Шихов родился 13 декабря 1969 года в Хакасии. Окончил Абаканский государственный педагогический институт. С 1996 года Шихов начал служить в уголовно-исполнительной системе в Хакасии. В 2008 году назначен заместителем начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. В 2011 году перешёл в мурманское управление. Возглавил Забайкальский УФСИН в феврале 2018 года в звании полковника. В феврале 2020 года получил звание генерал-майора внутренней службы. Женат, имеет троих детей.

Чита.ру сообщает подробности трагедии произошедшей на охоте, на которой был убит начальник Забайкальского УФСИН.«Шихов получил ранение брюшной полости и погиб сразу. Раздобреев с таким же ранением выжил, его пытались довезти до больницы, но по пути он умер», — уточнил собеседник агентства.По его словам, трагедия произошла в 60 километрах от села Урульга.По информации источника в органах власти, Шихов приехал в Карымский район охотиться на кабанов – охота была разрешена в связи с эпидемией африканской чумы свиней.Забайкальское управление СКР сообщало, что стрельбу устроил работник охотхозяйства. Он был пьян. Следователи возбудили уголовное дело.Евгений Шихов родился 13 декабря 1969 года в Хакасии. Окончил Абаканский государственный педагогический институт. С 1996 года Шихов начал служить в уголовно-исполнительной системе в Хакасии. В 2008 году назначен заместителем начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. В 2011 году перешёл в мурманское управление. Возглавил Забайкальский УФСИН в феврале 2018 года в звании полковника. В феврале 2020 года получил звание генерал-майора внутренней службы. Женат, имеет троих детей.