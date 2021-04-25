сегодня, 09:10
В Италии высказались о возможной войне с Россией
Аудитория итальянского издания Scenarieconomici высказалась о том, готовы ли они воевать с Россией на стороне Североатлантического альянса.
«А вместо этого мы приближаемся именно к такому развитию событий. И отсюда рождается вопрос, который я хочу вам задать: а вы готовы умереть за Киев?» — обратился автор к читателям.
Итальянцы без энтузиазма отнеслись к этой идее и посчитали войну с Россией бессмысленной.
«По большому счету, нам (немцам, может, и по-другому) Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой, американцы пусть своими делами займутся. Украина — даже не член НАТО, но если случится война, европейцы пойдут на нее первыми. Американцам разве не все равно? Они там у себя за Атлантикой», — написал aquilone.
«Было бы любопытно увидеть, что сделают американцы, если русские атакуют напрямую их, а не Европу», — отметил пользователь Patrizio.
«Вот поразятся… Никогда они не вели войну на своей территории. Смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали», — ответил ему Dark.
«Готовы ли вы умереть за Киев? А не за Вашингтон (или лучше за Уолл-стрит)? Все мировые войны были начаты, чтобы разрешить геополитические последствия финансовых пирамид американцев (и эта будет такая же)», — считает пользователь ws.
«Готовы умереть за ЛГБТ, педофилов, убийц и воров? То есть за представителей западной элиты? Я — нет, с большим удовольствием пойду пятой колонной к русским», — пишет Tito Flavio Cesare.
«Цель — это Россия. Глобалисты не позволят ей избежать конфликта. Если Путин сумеет его избежать, кое-какие богатейшие преступники должны будут попрощаться с их планами, которые почти воплощены. Спокойно, война будет, мы будем вовлечены, и она будет ядерной», — уверен Stefano Nobile.
Напомним, ранее в Госдуме РФ и Совете Федерации прокомментировали звучавшее накануне заявление представителя Украины в ТКГ по Донбассу Арестовича о том, что учения НАТО «Defender Europe 2021» необходимы для отработки войны с Россией, пишет ria.ru
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