сегодня, 09:07
Власти России во второй ковидный год ухудшили прогноз по убыли населения
Российское правительство обновило данные относительно прогнозируемого числа смертей жителей к 2024 году. Оценка, которую делали специалисты Минэкономразвития, пессимистичнее прежней.
Таким образом, за три года страна не досчитается 1,8 млн граждан. Сейчас в России проживают 146,5 млн человек, а в 2024-м их останется 144,7 млн, несмотря на «развитие мер поддержки рождаемости».
Власти также заложили в прогноз уменьшение числа пенсионеров с 36,8 млн до 34,4 млн и рост численности трудоспособных граждан. Поясняется, что сейчас людей в трудоспособном возрасте 82,3 млн, а спустя три года будет 83,5 млн.
Чиновники МЭР отмечают, что в прогнозе предыдущих лет по естественной убыли «загадывали», что в 2020 году в стране будут жить 146,7 млн человек, но в реальности их оказалось на 200 тыс. меньше. Какой «вклад» в этот печальный результат внесла пандемия коронавируса, не указывается.
В своих прогнозных документах министерство также определило предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Правительственные аналитик считают, что этот показатель не поднимется выше 5% — уровня «целевой инфляции», сообщает www.rosbalt.ru