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Рыбак запутался в сетях и утонул

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Трагедия произошла в Набережных Челнах.

Рыбак находился в лодке, выпал за борт, запутался в рыболовных сетях и утонул.

24 апреля вечером, в 20.37, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о происшествии.

51-летний мужчина был один на лодке.

Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь рыбаку. 

Не берег тело мужчины вытащили очевидцы. Они же сообщили о трагедии, пишет kamskoe-ustie.ru

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