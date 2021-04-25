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Рыбак запутался в сетях и утонул
Трагедия произошла в Набережных Челнах.
Рыбак находился в лодке, выпал за борт, запутался в рыболовных сетях и утонул.
24 апреля вечером, в 20.37, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о происшествии.
51-летний мужчина был один на лодке.
Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь рыбаку.
Не берег тело мужчины вытащили очевидцы. Они же сообщили о трагедии, пишет kamskoe-ustie.ru
24 апреля вечером, в 20.37, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о происшествии.
51-летний мужчина был один на лодке.
Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь рыбаку.
Не берег тело мужчины вытащили очевидцы. Они же сообщили о трагедии, пишет kamskoe-ustie.ru