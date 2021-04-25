В России

сегодня, 08:58

В Гидрометцентре предупредили о холодной погоде в Европейской России

142
В Гидрометцентре предупредили о холодной погоде в Европейской России

По прогнозу синоптиков, аномально холодная погода продержится в центре европейской части России до начала мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, «в центре Европейской России температура будет 8–10 градусов», что на 2–3 градуса ниже нормы.

Потепления не ожидается до 1–2 мая, говорит Вильфанд. Однако прогноз будет уточняться, добавил он.

До конца месяца прогнозируется пасмурная погода, но без сильных осадков. По ночам возможны небольшие дожди или мокрый снег. Кратковременные осадки не исключены и в дневное время, но пройдут они лишь местами и только в виде дождя.

Вильфанд отметил, что такая погода обусловлена действием циклона, сформировавшимся на севере Европы.

Относительно тепло будет в Республике Коми, Архангельской области, на Северном Урале.

На юге Европейской России прогнозируется прохладная погода. До середины следующей недели температура воздуха там будет на уровне 12–14 градусов, что на 2–4 градуса ниже нормы.

www.ntv.ru по материалам: РИА Новости.

142

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Раскрыты подробности гибели начальника Забайкальского УФСИН
Раскрыты подробности гибели начальника Забайкальского УФСИН

сегодня, 09:15

В России
Власти России во второй ковидный год ухудшили прогноз по убыли населения
Власти России во второй ковидный год ухудшили прогноз по убыли населения

сегодня, 09:07

В России
Рыбак запутался в сетях и утонул
Рыбак запутался в сетях и утонул

сегодня, 09:04

В России
#коронавирус
В Кемеровской области введена награда за вклад в борьбу с COVID-19

23.04.2021 16:53

В России
#домашнее насилие
3
Наказание за домашние побои ужесточат в течение шести месяцев

23.04.2021 16:44

В России
Юг России ждет рекордного турпотока в 2021 году

23.04.2021 16:39

В России