В Гидрометцентре предупредили о холодной погоде в Европейской России

По прогнозу синоптиков, аномально холодная погода продержится в центре европейской части России до начала мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

1–2

По его словам, «в центре Европейской России температура будет 8–10 градусов», что на 2–3 градуса ниже нормы.Потепления не ожидается домая, говорит Вильфанд. Однако прогноз будет уточняться, добавил он.

До конца месяца прогнозируется пасмурная погода, но без сильных осадков. По ночам возможны небольшие дожди или мокрый снег. Кратковременные осадки не исключены и в дневное время, но пройдут они лишь местами и только в виде дождя.

Вильфанд отметил, что такая погода обусловлена действием циклона, сформировавшимся на севере Европы.

Относительно тепло будет в Республике Коми, Архангельской области, на Северном Урале.

На юге Европейской России прогнозируется прохладная погода. До середины следующей недели температура воздуха там будет на уровне 12–14 градусов, что на 2–4 градуса ниже нормы.

www.ntv.ru по материалам: РИА Новости.