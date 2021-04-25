сегодня, 08:58
В Гидрометцентре предупредили о холодной погоде в Европейской России
По прогнозу синоптиков, аномально холодная погода продержится в центре европейской части России до начала мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Потепления не ожидается до
До конца месяца прогнозируется пасмурная погода, но без сильных осадков. По ночам возможны небольшие дожди или мокрый снег. Кратковременные осадки не исключены и в дневное время, но пройдут они лишь местами и только в виде дождя.
Вильфанд отметил, что такая погода обусловлена действием циклона, сформировавшимся на севере Европы.
Относительно тепло будет в Республике Коми, Архангельской области, на Северном Урале.
На юге Европейской России прогнозируется прохладная погода. До середины следующей недели температура воздуха там будет на уровне
www.ntv.ru по материалам: РИА Новости.