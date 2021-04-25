«Липчане, вы просто невероятные!»

«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной!»

Субботняя непогода не помешала липчанам, в том числе трудовым коллективам, выйти на весеннюю уборку. Вчера в Липецке крупные субботники прошли возле музея, у больницы и в рекреационной зоне Каменного лога. О том, как шла уборка, липчане рассказывают и показывают в Instagram.Напомним, на субботниках в Липецке собрали более 1000 кубометров мусора. Несмотря на непогоду, наводить порядок в областном центре вышли более 900 человек.