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сегодня, 09:00

«Липчане, вы просто невероятные!»

5 942
#субботник #уборка
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«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной!»

Субботняя непогода не помешала липчанам, в том числе трудовым коллективам, выйти на весеннюю уборку. Вчера в Липецке крупные субботники прошли возле музея, у больницы и в рекреационной зоне Каменного лога. О том, как шла уборка, липчане рассказывают и показывают в Instagram.















Напомним, на субботниках в Липецке собрали более 1000 кубометров мусора. Несмотря на непогоду, наводить порядок в областном центре вышли более 900 человек.
5 942
#субботник #уборка
1

Комментарии (5)

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Гость

28 минут назад
Зачем выгонять людей на субботник, когда идёт дождь? В грязи повозиться? Ведь можно и перенести на более удобное время.
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Лавочница

38 минут назад
Невероятно жить на 250 долларов в месяц.
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ПРОСМАТРИВЫАЯ В(ИН(100)ГРАММ)

41 минуту назад
Одно административное чиновничество + Уваркина (кудаж без неё)
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Не смешите мои тапки

54 минуты назад
Показуха
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наталия

сегодня, 09:05
издеваться над нами может хватит. сами попробовали бы вышли в жоэдб на улицу. когда же это принудиловка закончиться???
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