Происшествия
сегодня, 20:34
В Липецке автомобиль после ДТП вылетел на пешеходную дорожку
Две аварии произошли в Липецке сегодня
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Первая на улице Меркулова, где одна машина врезалась в другую во время разворота и вышибла ее на пешеходную дорожку. Благо по ней никто в это время не шел.
Вторая авария произошла на Циолковского, там один автомобиль с кольца въехал в движущийся авто по прямой, после чего тот закрутился волчком.
В авариях никто не пострадал.
Вторая авария произошла на Циолковского, там один автомобиль с кольца въехал в движущийся авто по прямой, после чего тот закрутился волчком.
В авариях никто не пострадал.
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