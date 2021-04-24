Происшествия

сегодня, 20:34

В Липецке автомобиль после ДТП вылетел на пешеходную дорожку

7 1799
#ДТП
2
В Липецке автомобиль после ДТП вылетел на пешеходную дорожку

Две аварии произошли в Липецке сегодня

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Первая на улице Меркулова, где одна машина врезалась в другую во время разворота и вышибла ее на пешеходную дорожку. Благо по ней никто в это время не шел. 

Вторая авария произошла на Циолковского, там один автомобиль с кольца въехал в движущийся авто по прямой, после чего  тот закрутился волчком.

В авариях никто не пострадал.  

7 1799
#ДТП
2

Комментарии (7)

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весёлый

3 минуты назад
Как нежо бьются
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Дым

3 минуты назад
Лавочница, точно лавочница!!! Иди учи пдд опасное вождение!)))))
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Лавочница

7 минут назад
Водителя белого автомобиля следует наказать за опасное вождение.
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Макс

9 минут назад
Белый конечно прав, но как можно не среагировать? Н-дя думаю так и было
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Денис

31 минуту назад
Если развязки и перёкрестки проезжать со скоростью 30-40 кмч, то всего этого можно избежать.
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шардак

34 минуты назад
Белый, может, шёл быстро. Но голубая - ещё быстрее, да на спуске, да при влажном асфальте.
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н-дя

сегодня, 20:43
Сепциально ударил,типа я прав,а мог бы и притормозить.
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