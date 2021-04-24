В Липецке автомобиль после ДТП вылетел на пешеходную дорожку

Две аварии произошли в Липецке сегодня

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Первая на улице Меркулова, где одна машина врезалась в другую во время разворота и вышибла ее на пешеходную дорожку. Благо по ней никто в это время не шел.



Вторая авария произошла на Циолковского, там один автомобиль с кольца въехал в движущийся авто по прямой, после чего тот закрутился волчком.



В авариях никто не пострадал.



