Общество

сегодня, 17:28

В Ельце возобновлено двустороннее движение по мосту через реку Быстрая Сосна

6 593
#Елец #мост #Быстрая Сосна
В Ельце возобновлено двустороннее движение по мосту через реку Быстрая Сосна

Официальный запуск движения завтра, но машины уже едут

Завершилась первая очередь ремонта автомобильного моста через реку Быстрая Сосна в Ельце. Ельчане постят в соцсетях фотографии возобновившегося двустороннего движения, хотя официальное открытие намечено на завтра.



А протестировали двусторонний проезд накануне. Теперь специалистам предстоит отремонтировать вторую часть моста. 

Реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года.

Пока реконструировался мост, по одной его части осуществлялось реверсивное движение, из-за чего на въезде в центр города с Засосенской части и обратно скапливались огромные пробки.

6 593
#Елец #мост #Быстрая Сосна

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мы из Ельца

24 минуты назад
Борцов каждый раз перед выборами в Госдуму обещал новый мост в Ельце.И по идее их должно быть уже 3 штуки,а на деле один еле отремонтировали и то не до конца...Вот и верь обещаниям депутатов.....
ответить

Роман

28 минут назад
Ксю, ехал в 17.20. Было в обе стороны движение
ответить

Ксю

34 минуты назад
Врут , ехала по этому мосту два часа назад , как было одностороннее, так и осталось , ждём не дождёмся когда уж откроют
ответить

ДорГореДор

сегодня, 17:39
А вам то чё?
ответить

Алькаш

сегодня, 17:38
Гидромицентр., как пить дать.
ответить

Гидромицентр.

сегодня, 17:34
Через год развалится.
ответить

Еще в рубрике

Майские каникулы: идеи маршрутов к интересным местам недалеко от Липецка
#майские каникулы #выходные #путешествия
Майские каникулы: идеи маршрутов к интересным местам недалеко от Липецка

сегодня, 17:48

Общество
В Липецке ветром свалило на землю ствол дерева
#дерево #ветер
4
В Липецке ветром свалило на землю ствол дерева

сегодня, 17:02

Общество
На субботниках в Липецке собрали более 1000 кубометров мусора
#субботник
22
На субботниках в Липецке собрали более 1000 кубометров мусора

сегодня, 16:28

Общество
Спасатели предупреждают о сильном ветре
#ветер
5
Спасатели предупреждают о сильном ветре

сегодня, 15:59

Общество
Большая часть субботников в Липецке и Ельце отменены
#субботник
55
Большая часть субботников в Липецке и Ельце отменены

сегодня, 10:51

Общество
Липецкая вечЁрка: в ДТП вновь пострадал ребенок, снос веранды «Амстердама» и исчезнувший памятник Ле...
#вечЁрка #ДТП #"Амстердам"
11
Липецкая вечЁрка: в ДТП вновь пострадал ребенок, снос веранды «Амстердама» и исчезнувший памятник Ле...

вчера, 20:21

Общество