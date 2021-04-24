Общество
сегодня, 17:28
В Ельце возобновлено двустороннее движение по мосту через реку Быстрая Сосна
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Официальный запуск движения завтра, но машины уже едут
Завершилась первая очередь ремонта автомобильного моста через реку Быстрая Сосна в Ельце. Ельчане постят в соцсетях фотографии возобновившегося двустороннего движения, хотя официальное открытие намечено на завтра.
А протестировали двусторонний проезд накануне. Теперь специалистам предстоит отремонтировать вторую часть моста.
Реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года.
Пока реконструировался мост, по одной его части осуществлялось реверсивное движение, из-за чего на въезде в центр города с Засосенской части и обратно скапливались огромные пробки.
А протестировали двусторонний проезд накануне. Теперь специалистам предстоит отремонтировать вторую часть моста.
Реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года.
Пока реконструировался мост, по одной его части осуществлялось реверсивное движение, из-за чего на въезде в центр города с Засосенской части и обратно скапливались огромные пробки.
6 593
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