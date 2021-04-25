Общество
46 минут назад
Тут, кстати, есть над чем подумать, но, к сожаленью, нету чем
Итоги недели
На этой неделе в Липецке в который раз под колеса попал ребенок: вечером 20 апреля автобус насмерть сбил 13-летнего мальчика. Случилось это на пешеходном переходе (см. «Владелец 322-го маршрута: «Водитель автобуса проявил невнимательность, закончившуюся бедой»).
Красный свет – прохода нет
Конечно, виновного накажут. «В отношении водителя автобуса 322-го маршрута возбуждено уголовное дело» по части 3 статьи 264 УК РФ. Но не в этом суть. Почему вообще случаются такие необязательные трагедии? Причин тут видится две. Первая - дети недостаточно обучены в семье и в школе правилам повеления на улице. Например, переходя дорогу, пусть и на зеленый сигнал светофора, школьнику надо перестать смотреть на экран смартфона или снять с головы наушники о осмотреться. Светофор ведь еще никого не убил.
Также надо учить детей не перебегать дороги, не выезжать на них на велосипедах, скейтах, самокатах (см. «На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения»). А властям можно было бы взять в пример Беларусь, где законом предписано пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы при выходе на улицу в темное время суток. Проводимая белорусским ГАИ в течение нескольких лет акция «Стань заметней в темноте» привел к буму в стране на нашивки-фликеры.
Калечат или убивают пешеходов алчные, невнимательные или вовсе безголовые водители, умудряющиеся даже просматривать кино в поездке или умышленно пренебрегать Правилами дорожного движения (см. «Липецкий автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный»). Это - вторая причина дорожных трагедий.
«Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем...»
Перейдем к другим новостям. Вот как бы веселая: «Бюджетникам Липецка повысят должностные оклады на 3,6%» в согласии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год. Но реальность такова, что в марте цены на социально значимые продукты в России уже выросли на 15,6% в годовом выражении! На этой неделе, кстати, Банк России повысил прогноз по инфляции в стране до 4,7-5,2% в этом году, но липецким бюджетникам (да и то не всем, а лишь отдельным их категориям) с 1 апреля приказано удовлетвориться повышением окладов на 3,6%.
Но у нас есть отдельные категории граждан, кому инфляция до лампочки. На прошлой неделе мы сообщили о доходах депутатов облсовета, на этой пришла очередь их старших братьев. «Трактор, раритетные авто и квартира за границей. Депутаты и сенаторы от Липецкой области отчитались о своих доходах». Так, самым богатым депутатом Госдумы уже много лет остается единоросс Николай Борцов, который за 2020 год задекларировал доход в 808 831 944 рубля. Значительно отстал от него экс-мэр Липецка Михаил Гулевский со своими 6,6 миллионами. В Совете Федерации Липецкую область представляют два человека: Олег Королев и Максим Кавджарадзе. Экс-губернатор задекларировал 7,8 миллиона, неизвестный подавляющему большинству липчан Максим Кавджарадзе - 5,6 миллиона.
Но и на старуху бывает проруха. Среди сильных мира сего полно планктона, который, попавшись на нарушениях закона, легко переезжает колесница правосудия. На этой неделе GOROD48 сообщил о нескольких жертвах такого наезда. Так, «Бывшего руководителя одного из бюро ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» осудили за взятку». Подсудимая торговала инвалидностями. И попалась. Правда, виновная легко отделалась - штрафом в 450 000 рублей.
А вот бывшего начальника отдела культуры администрации Добринского района Виктора Паршина, уже осужденного за взятку и превышении должностных полномочий и оштрафованного на 2 400 000 рублей, снова тянут в суд. «У экс-чиновника требуют через суд возвращения полученной взятки». То есть 65-летнего пенсионера требуют раскошелиться еще на 450 тысяч рублей. В чем же выход виртуозно владеющий гармонью бывшего работника культуры? Возможно, в подземных переходах столичного метро или на Арбате, где востребовано такое профмастерство.
На на следующей неделе нас ждет развязка громкого уголовного дела - по обвинению в мошенничестве экс-депутата областного Совета и экс-директора регионального ФКР. «Александра Козина прокурор попросил отправить в ИК общего режима на 4,5 года». Обвиняемый в присвоении 35 миллионов рублей заявил суду, что полностью невиновен во вменяемом ему преступлении и просит его оправдать.
Но случаются и чудеса. «Никто не хочет возглавить Долгоруковский район»! Нового главу району не могут подыскать с начала года, когда закончились полномочия предыдущего главы Константина Моргачева. За месяц до истечения полномочий чиновника от занимаемой должности отстранил суд до конца расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при приобретении за счет бюджета квартир для детей-сирот.
Вождем бы стать… Харизмы не хватает!
Но куда больше не везет оппозиции. Так, 21 апреля, накануне очередной годовщины рождения В.И. Ленина «В Липецке с обкома КПРФ сняли баннер с призывом менять власть». Коммунисты увидели в этой акции политическую подоплеку, чиновники - нарушение во внешнем облике здания в центре города.
В тот же день «За организацию митинга в День защитника Отечества члена КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей». И это несмотря на то, что на сторону Николая Быковских встала прокуратура. Да и сам митинг 23 февраля, откровенно говоря, не задался: он был 20-минутным из-за сильного мороза и на него пришло от силы 50 человек. Тогда мэрия отказала КПРФ в этой публичной акции якобы из-за действующих в регионе ковидных ограничений. Однако утром того же дня у Вечного огня на площади Героев прошла патриотическая акция с участием депутатов и чиновников, и ее никто не разгонял.
На следующий день «Липецкие коммунисты молча отметили день рождения Ленина». Члены КПРФ возложили цветы к памятнику своему кумиру на площади Соборной, но не читали стихов и не произносили речей, как они обычно это делали раньше. На вопрос GOROD48, почему так, один из руководителей обкома ответили лаконично: «Вы что, хотите, чтобы нам еще и митинг припаяли?»
Кстати, этот памятник Ленину впервые за долгое время не вымыли к 22 апреля. А на Соколе случилась коллизия с другим бетонным вождем: «В Липецке с постамента пропал памятник Ленину». Он стоял у 28-й школы и пропал. Как выяснилось, не навсегда, а на реставрацию. «Сокольский Ленин после реставрации станет золотым».
В свою очередь, GOROD48 спросил у липчан: «Какую из идей Ленина вы реализовали бы сейчас?»
А 21 апреля президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Владимир Путин пообещал передать медикам в ближайшие три года 5 тысяч машин «скорой помощи», учителям - надбавки и новые школы, россиянам - льготные путешествия по Родине, беременным и семьям с детьми - новые выплаты, а врагам - быстрый и жесткий ответ.
- Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить - будем в каждом конкретном случае определять сами, - сказал, как приговорил, глава государства.
В тот же день в России начались повсеместные переходы через «красные линии» внесистемной оппозиции. Вечером 21 апреля по центру Липецка прошли сторонники Алексея Навального. В отличии от январских несанкционированных акций в поддержку оппозиционного политика, сегодняшняя, тоже не разрешенная властями, проходила почти без эксцессов. Но как только протестующие стали демонстрировать плакаты с лозунгами типа: «Правда - это экстремизм?», их стали хватать и отводить в автозаки. На следующий день выяснилось, что «В ходе несогласованной акции задержаны 11 человек», двое из которых - подростки.
Если деньги не радуют - значит, они не ваши
А у нас очередное благоустройство. В это раз «В Липецке снова благоустраивают площадь Петра Великого». Почему снова? Потому что в 2018-м ее уже перекапывали. Площадь тогда выложили гранитной брусчаткой красного цвета, поменяли бетонные бордюры на гранитные, по-новому оформили газоны, поменяли светильники.
Отрадно, что мэр Сергей Иванов тогда не стал настаивать на первоначальном варианте ее реконструкции, предполагавшей создание плаца под проведения массовых мероприятий. Так, по изначальному проекту на площади изначально хотели заменить тротуарную плитку, сократив до минимума площадь газонов, клумб и цветников. Плиткой предполагалось замостить и прилегающий к площади отрезок улицы Первомайской заподлицо с автомобильной дорогой. Проект предполагал зачистку площади от скамеек и урн. С нее также хотели убрать фонари, отлитые в свое время на заводе «Центролит» как дополнение к самому памятнику основателя Липецка работы выдающегося советского и российского скульптора Вячеслава Клыкова. Освещение площади, по новому замыслу, должно было осуществляться шестью 16-метровыми аэродромными светильниками типа «ромашка».
Архитектурная общественность встала тогда на дыбы. В планах Сергея Иванова, ломавшего барочный вид главной городской площади, увидели казенщину, «имперские замашки», «Сирию после бомбежки», «вариант смешения французского с нижегородским». В ходе общественной дискуссии глава Липецка показал, что готов к компромиссам. И в итоге победил щадящий вариант преображения площади Петра Великого. Но, как оказалось, тут забыли сделать систему полива, и сейчас у Петра Великого копают под нее траншеи, для чего пришлось частично разобрать плиточное покрытие. Также у памятника императору посадят туи и кустарники.
Между тем «Счетная палата Липецка выявила в деятельности мэрии нарушений на полмиллиарда рублей». В качестве плохих примеров использования бюджетных средств депутатам горсовета назвали деятельность МУП «Липецкпассажиртранс», благоустройство сквера у Комсомольского пруда, строительство школы на Манеже и инфраструктуры в МБУ «Технопарк-Липецк».
Когда деньги жгут ляжку, как говорил герой «Калины красной», вор-рецидивист Егор Прокудин, то их надо пристроить. И у нас есть, куда. Так, «Возле Центрального пляжа станет светлее на 5 млн рублей», а «Ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей». Но это - не все адреса. «От Каменного лога до собачьих площадок: на голосование за благоустройство вынесут 36 объектов». В этом перечне общественных пространств есть и на самом деле нужные липчанам вещи. Например, пешеходная зона на улице Мистюкова в 28-м микрорайоне, представляющая сейчас народную тропу между домом №4 по улице Мистюкова и ТЦ «Европа» до детского сада №20, Молодежный парк, в которой властью давно обещано создание новых пешеходных зон, велодорожек, зоны барбекю, Привокзальная площадь, пляж в районе улицы Левобережной...
Голосование за проекты продлится до 30 мая. Свой голос можно отдать лишь один раз и за один проект. Голосование будет проходить через профиль на Госуслугах, на сайте проекта и с помощью волонтеров в проходных точках Липецка.
Но сделать что-то - полдела. Важно еще и сберечь созданное. А с эти у нас не ахти. Свежий пример бездумного отношения к материальным затратам привел в горсовете депутат Липецкого горсовета Андрей Захаров: «Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным» со всеми вытекающими последствиями: сломанными трибунами и разрушенной беговой дорожкой.
Итак, здоров - и тут врачи бессильны!
Ковид. Пандемия в регионе постепенно идет на спад. Так, за неделю в целом в регионе COVID-19 официально диагностировали у 343 человек. В среднем, за сутки болезнь выявляют у 60-70 человек. Но по-прежнему высока смертность - за неделю умерло 19 заболевших.
Один такой случай выбился из ряда подобных. Так, в понедельник «Пациент ковидного госпиталя выпал из окна». 68-летнего мужчину госпитализировали двумя днями ранее. У него было диагностировано 75-процентное поражение легких. Накануне вечером он разговаривал по телефону с женой и настойчиво требовал забрать его домой. А утром в понедельник он пошел в туалет и каким-то образом открыл пластиковое окно, на котором отсутствовали ручки.
Между тем «В коронавирусных госпиталях региона осталось меньше тысячи занятых коек». Их осталось 1300, в то время как на пике второй волны пандемии в стационарах было 2400. Статусы ковидных больниц потеряли в марте филиал Грязинской ЦРБ в поселке Матырский на 120 коек и санаторий «Липецккурорт» на 300 коек. Если существующая тенденция сохранится, то в мае в коронавирусных госпиталях станет еще на 150 мест меньше. Сокращение числа коек позволяет, по словам начальника облздрава Юрия Шуршукова, высвобождать из них тех медиков, которые, откликнувшись на призыв губернатора, перешли в инфекционные больницы из других лечебно-профилактических учреждений. Такие врачи, фельдшеры и медсестры возвращаются на прежние места работы, увеличивая тем самым доступ населения к получению плановой медицинской помощи.
Кстати, уже известно, что «Последний звонок прозвенит 22 мая». В мэрии обещают, что все будет по-старинке, в виде торжественных линеек на улице. А «Выпускной в Липецке может состояться 25 июня». С большой долей вероятности можно сказать, что «Липецкие зори» пройдут в традиционном формате. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ну и ну!
В нашей традиционной рубрике, где мы собираем новости из разряда «поржать/изумиться», в этот раз два таких сообщения.
17 апреля завершилось голосование за символ преображения региона. «Птичка, Белка или Бобр? Сделай выбор - будь так добр!», - призывал Центр управления регионом почему-то совместно с областным управлением ЖКХ. И липчане сделали свой выбор: «Липецкую область будут делать лучше с белочкой». Символом преображения региона стала Белочка Лерочка.
Добавим, что мы вообще славимся оригинальными талисманами. Так, липецкий шмель Жека - символ ХК «Липецк», даже попал в «Вечерний Ургант», а портал sports.ru, составив мировой ТОП самых уродливых спортивных талисманов в истории, включил в него и нашего Жеку.
А еще «В Липецке торжественно открыли памятник пожарной каске». Необычный монумент появился на улице Ангарской к какой-то кривой, 372-й годовщине, со дня образования пожарной охраны, которая будет отмечаться 30 апреля. Высота каски - 1,6 метра, ширина - 1,7 метра. «Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных», - рассказали о памятнике УГПСС. «Каска - символ мужества и доблести каждого пожарного», - отметила глава Липецка Евгения Уваркина. А на деле памятник стальной пожарной каске XIX века почему-то оказался сделанным из пластмассовых волокон. Символ «мощи и твердости» на ощупь оказался мягким и пушистым. И к этой топиарной фигуре (почему-то с красной большевистской звездой) под гимн России городские и областные чиновники возложили цветы.
- Да…спонсоры жгут. А не умнее было отказаться от этого горшка? Какой город, такие памятники. Позор, - написал под новостью читатель с ником Влад.
- Лошади Буденного рядом не хватает… 19 век, - таким был следующий комментарий.
- В городе металлургов делать памятник «каска» из китайской мишуры, по-моему, издевательство, денег нет из металла ее сделать и выкрасить «под золото»? Напоминает фигурки в Нижнем парке, только те зеленого цвета! - возмутилась Варвара.
- Надо было на постамент поставить сгоревшую пожарную машину, - предложил Митяй, очевидно, вспомнивший о сгоревшем 14 апреля во время тушения прошлогодней сухой травы у ОЭЗ «Липецк» принадлежавшем «Лесопожарному центру» «КамАЗе».
Красный свет – прохода нет
Конечно, виновного накажут. «В отношении водителя автобуса 322-го маршрута возбуждено уголовное дело» по части 3 статьи 264 УК РФ. Но не в этом суть. Почему вообще случаются такие необязательные трагедии? Причин тут видится две. Первая - дети недостаточно обучены в семье и в школе правилам повеления на улице. Например, переходя дорогу, пусть и на зеленый сигнал светофора, школьнику надо перестать смотреть на экран смартфона или снять с головы наушники о осмотреться. Светофор ведь еще никого не убил.
Также надо учить детей не перебегать дороги, не выезжать на них на велосипедах, скейтах, самокатах (см. «На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения»). А властям можно было бы взять в пример Беларусь, где законом предписано пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы при выходе на улицу в темное время суток. Проводимая белорусским ГАИ в течение нескольких лет акция «Стань заметней в темноте» привел к буму в стране на нашивки-фликеры.
Калечат или убивают пешеходов алчные, невнимательные или вовсе безголовые водители, умудряющиеся даже просматривать кино в поездке или умышленно пренебрегать Правилами дорожного движения (см. «Липецкий автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный»). Это - вторая причина дорожных трагедий.
«Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем...»
Перейдем к другим новостям. Вот как бы веселая: «Бюджетникам Липецка повысят должностные оклады на 3,6%» в согласии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год. Но реальность такова, что в марте цены на социально значимые продукты в России уже выросли на 15,6% в годовом выражении! На этой неделе, кстати, Банк России повысил прогноз по инфляции в стране до 4,7-5,2% в этом году, но липецким бюджетникам (да и то не всем, а лишь отдельным их категориям) с 1 апреля приказано удовлетвориться повышением окладов на 3,6%.
Но у нас есть отдельные категории граждан, кому инфляция до лампочки. На прошлой неделе мы сообщили о доходах депутатов облсовета, на этой пришла очередь их старших братьев. «Трактор, раритетные авто и квартира за границей. Депутаты и сенаторы от Липецкой области отчитались о своих доходах». Так, самым богатым депутатом Госдумы уже много лет остается единоросс Николай Борцов, который за 2020 год задекларировал доход в 808 831 944 рубля. Значительно отстал от него экс-мэр Липецка Михаил Гулевский со своими 6,6 миллионами. В Совете Федерации Липецкую область представляют два человека: Олег Королев и Максим Кавджарадзе. Экс-губернатор задекларировал 7,8 миллиона, неизвестный подавляющему большинству липчан Максим Кавджарадзе - 5,6 миллиона.
Но и на старуху бывает проруха. Среди сильных мира сего полно планктона, который, попавшись на нарушениях закона, легко переезжает колесница правосудия. На этой неделе GOROD48 сообщил о нескольких жертвах такого наезда. Так, «Бывшего руководителя одного из бюро ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» осудили за взятку». Подсудимая торговала инвалидностями. И попалась. Правда, виновная легко отделалась - штрафом в 450 000 рублей.
А вот бывшего начальника отдела культуры администрации Добринского района Виктора Паршина, уже осужденного за взятку и превышении должностных полномочий и оштрафованного на 2 400 000 рублей, снова тянут в суд. «У экс-чиновника требуют через суд возвращения полученной взятки». То есть 65-летнего пенсионера требуют раскошелиться еще на 450 тысяч рублей. В чем же выход виртуозно владеющий гармонью бывшего работника культуры? Возможно, в подземных переходах столичного метро или на Арбате, где востребовано такое профмастерство.
На на следующей неделе нас ждет развязка громкого уголовного дела - по обвинению в мошенничестве экс-депутата областного Совета и экс-директора регионального ФКР. «Александра Козина прокурор попросил отправить в ИК общего режима на 4,5 года». Обвиняемый в присвоении 35 миллионов рублей заявил суду, что полностью невиновен во вменяемом ему преступлении и просит его оправдать.
Но случаются и чудеса. «Никто не хочет возглавить Долгоруковский район»! Нового главу району не могут подыскать с начала года, когда закончились полномочия предыдущего главы Константина Моргачева. За месяц до истечения полномочий чиновника от занимаемой должности отстранил суд до конца расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при приобретении за счет бюджета квартир для детей-сирот.
Вождем бы стать… Харизмы не хватает!
Но куда больше не везет оппозиции. Так, 21 апреля, накануне очередной годовщины рождения В.И. Ленина «В Липецке с обкома КПРФ сняли баннер с призывом менять власть». Коммунисты увидели в этой акции политическую подоплеку, чиновники - нарушение во внешнем облике здания в центре города.
В тот же день «За организацию митинга в День защитника Отечества члена КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей». И это несмотря на то, что на сторону Николая Быковских встала прокуратура. Да и сам митинг 23 февраля, откровенно говоря, не задался: он был 20-минутным из-за сильного мороза и на него пришло от силы 50 человек. Тогда мэрия отказала КПРФ в этой публичной акции якобы из-за действующих в регионе ковидных ограничений. Однако утром того же дня у Вечного огня на площади Героев прошла патриотическая акция с участием депутатов и чиновников, и ее никто не разгонял.
На следующий день «Липецкие коммунисты молча отметили день рождения Ленина». Члены КПРФ возложили цветы к памятнику своему кумиру на площади Соборной, но не читали стихов и не произносили речей, как они обычно это делали раньше. На вопрос GOROD48, почему так, один из руководителей обкома ответили лаконично: «Вы что, хотите, чтобы нам еще и митинг припаяли?»
Кстати, этот памятник Ленину впервые за долгое время не вымыли к 22 апреля. А на Соколе случилась коллизия с другим бетонным вождем: «В Липецке с постамента пропал памятник Ленину». Он стоял у 28-й школы и пропал. Как выяснилось, не навсегда, а на реставрацию. «Сокольский Ленин после реставрации станет золотым».
В свою очередь, GOROD48 спросил у липчан: «Какую из идей Ленина вы реализовали бы сейчас?»
А 21 апреля президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Владимир Путин пообещал передать медикам в ближайшие три года 5 тысяч машин «скорой помощи», учителям - надбавки и новые школы, россиянам - льготные путешествия по Родине, беременным и семьям с детьми - новые выплаты, а врагам - быстрый и жесткий ответ.
- Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить - будем в каждом конкретном случае определять сами, - сказал, как приговорил, глава государства.
В тот же день в России начались повсеместные переходы через «красные линии» внесистемной оппозиции. Вечером 21 апреля по центру Липецка прошли сторонники Алексея Навального. В отличии от январских несанкционированных акций в поддержку оппозиционного политика, сегодняшняя, тоже не разрешенная властями, проходила почти без эксцессов. Но как только протестующие стали демонстрировать плакаты с лозунгами типа: «Правда - это экстремизм?», их стали хватать и отводить в автозаки. На следующий день выяснилось, что «В ходе несогласованной акции задержаны 11 человек», двое из которых - подростки.
Если деньги не радуют - значит, они не ваши
А у нас очередное благоустройство. В это раз «В Липецке снова благоустраивают площадь Петра Великого». Почему снова? Потому что в 2018-м ее уже перекапывали. Площадь тогда выложили гранитной брусчаткой красного цвета, поменяли бетонные бордюры на гранитные, по-новому оформили газоны, поменяли светильники.
Отрадно, что мэр Сергей Иванов тогда не стал настаивать на первоначальном варианте ее реконструкции, предполагавшей создание плаца под проведения массовых мероприятий. Так, по изначальному проекту на площади изначально хотели заменить тротуарную плитку, сократив до минимума площадь газонов, клумб и цветников. Плиткой предполагалось замостить и прилегающий к площади отрезок улицы Первомайской заподлицо с автомобильной дорогой. Проект предполагал зачистку площади от скамеек и урн. С нее также хотели убрать фонари, отлитые в свое время на заводе «Центролит» как дополнение к самому памятнику основателя Липецка работы выдающегося советского и российского скульптора Вячеслава Клыкова. Освещение площади, по новому замыслу, должно было осуществляться шестью 16-метровыми аэродромными светильниками типа «ромашка».
Архитектурная общественность встала тогда на дыбы. В планах Сергея Иванова, ломавшего барочный вид главной городской площади, увидели казенщину, «имперские замашки», «Сирию после бомбежки», «вариант смешения французского с нижегородским». В ходе общественной дискуссии глава Липецка показал, что готов к компромиссам. И в итоге победил щадящий вариант преображения площади Петра Великого. Но, как оказалось, тут забыли сделать систему полива, и сейчас у Петра Великого копают под нее траншеи, для чего пришлось частично разобрать плиточное покрытие. Также у памятника императору посадят туи и кустарники.
Между тем «Счетная палата Липецка выявила в деятельности мэрии нарушений на полмиллиарда рублей». В качестве плохих примеров использования бюджетных средств депутатам горсовета назвали деятельность МУП «Липецкпассажиртранс», благоустройство сквера у Комсомольского пруда, строительство школы на Манеже и инфраструктуры в МБУ «Технопарк-Липецк».
Когда деньги жгут ляжку, как говорил герой «Калины красной», вор-рецидивист Егор Прокудин, то их надо пристроить. И у нас есть, куда. Так, «Возле Центрального пляжа станет светлее на 5 млн рублей», а «Ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей». Но это - не все адреса. «От Каменного лога до собачьих площадок: на голосование за благоустройство вынесут 36 объектов». В этом перечне общественных пространств есть и на самом деле нужные липчанам вещи. Например, пешеходная зона на улице Мистюкова в 28-м микрорайоне, представляющая сейчас народную тропу между домом №4 по улице Мистюкова и ТЦ «Европа» до детского сада №20, Молодежный парк, в которой властью давно обещано создание новых пешеходных зон, велодорожек, зоны барбекю, Привокзальная площадь, пляж в районе улицы Левобережной...
Голосование за проекты продлится до 30 мая. Свой голос можно отдать лишь один раз и за один проект. Голосование будет проходить через профиль на Госуслугах, на сайте проекта и с помощью волонтеров в проходных точках Липецка.
Но сделать что-то - полдела. Важно еще и сберечь созданное. А с эти у нас не ахти. Свежий пример бездумного отношения к материальным затратам привел в горсовете депутат Липецкого горсовета Андрей Захаров: «Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным» со всеми вытекающими последствиями: сломанными трибунами и разрушенной беговой дорожкой.
Итак, здоров - и тут врачи бессильны!
Ковид. Пандемия в регионе постепенно идет на спад. Так, за неделю в целом в регионе COVID-19 официально диагностировали у 343 человек. В среднем, за сутки болезнь выявляют у 60-70 человек. Но по-прежнему высока смертность - за неделю умерло 19 заболевших.
Один такой случай выбился из ряда подобных. Так, в понедельник «Пациент ковидного госпиталя выпал из окна». 68-летнего мужчину госпитализировали двумя днями ранее. У него было диагностировано 75-процентное поражение легких. Накануне вечером он разговаривал по телефону с женой и настойчиво требовал забрать его домой. А утром в понедельник он пошел в туалет и каким-то образом открыл пластиковое окно, на котором отсутствовали ручки.
Между тем «В коронавирусных госпиталях региона осталось меньше тысячи занятых коек». Их осталось 1300, в то время как на пике второй волны пандемии в стационарах было 2400. Статусы ковидных больниц потеряли в марте филиал Грязинской ЦРБ в поселке Матырский на 120 коек и санаторий «Липецккурорт» на 300 коек. Если существующая тенденция сохранится, то в мае в коронавирусных госпиталях станет еще на 150 мест меньше. Сокращение числа коек позволяет, по словам начальника облздрава Юрия Шуршукова, высвобождать из них тех медиков, которые, откликнувшись на призыв губернатора, перешли в инфекционные больницы из других лечебно-профилактических учреждений. Такие врачи, фельдшеры и медсестры возвращаются на прежние места работы, увеличивая тем самым доступ населения к получению плановой медицинской помощи.
Кстати, уже известно, что «Последний звонок прозвенит 22 мая». В мэрии обещают, что все будет по-старинке, в виде торжественных линеек на улице. А «Выпускной в Липецке может состояться 25 июня». С большой долей вероятности можно сказать, что «Липецкие зори» пройдут в традиционном формате. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ну и ну!
В нашей традиционной рубрике, где мы собираем новости из разряда «поржать/изумиться», в этот раз два таких сообщения.
17 апреля завершилось голосование за символ преображения региона. «Птичка, Белка или Бобр? Сделай выбор - будь так добр!», - призывал Центр управления регионом почему-то совместно с областным управлением ЖКХ. И липчане сделали свой выбор: «Липецкую область будут делать лучше с белочкой». Символом преображения региона стала Белочка Лерочка.
Добавим, что мы вообще славимся оригинальными талисманами. Так, липецкий шмель Жека - символ ХК «Липецк», даже попал в «Вечерний Ургант», а портал sports.ru, составив мировой ТОП самых уродливых спортивных талисманов в истории, включил в него и нашего Жеку.
А еще «В Липецке торжественно открыли памятник пожарной каске». Необычный монумент появился на улице Ангарской к какой-то кривой, 372-й годовщине, со дня образования пожарной охраны, которая будет отмечаться 30 апреля. Высота каски - 1,6 метра, ширина - 1,7 метра. «Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных», - рассказали о памятнике УГПСС. «Каска - символ мужества и доблести каждого пожарного», - отметила глава Липецка Евгения Уваркина. А на деле памятник стальной пожарной каске XIX века почему-то оказался сделанным из пластмассовых волокон. Символ «мощи и твердости» на ощупь оказался мягким и пушистым. И к этой топиарной фигуре (почему-то с красной большевистской звездой) под гимн России городские и областные чиновники возложили цветы.
- Да…спонсоры жгут. А не умнее было отказаться от этого горшка? Какой город, такие памятники. Позор, - написал под новостью читатель с ником Влад.
- Лошади Буденного рядом не хватает… 19 век, - таким был следующий комментарий.
- В городе металлургов делать памятник «каска» из китайской мишуры, по-моему, издевательство, денег нет из металла ее сделать и выкрасить «под золото»? Напоминает фигурки в Нижнем парке, только те зеленого цвета! - возмутилась Варвара.
- Надо было на постамент поставить сгоревшую пожарную машину, - предложил Митяй, очевидно, вспомнивший о сгоревшем 14 апреля во время тушения прошлогодней сухой травы у ОЭЗ «Липецк» принадлежавшем «Лесопожарному центру» «КамАЗе».