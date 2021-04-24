В Липецкой области ночью заморозки до -2

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу Скандинавского циклона – пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 24 и 26 апреля ожидаются дожди различной интенсивности, 25 апреля регион окажется в тылу циклона – пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 0 до +2 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.



День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году – 6 градусов мороза.



