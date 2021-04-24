Коронавирус

40 минут назад

Трое липчан умерли от COVID-19 за сутки

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#коронавирус
Трое липчан умерли от COVID-19 за сутки

Выздоровели – 262 человека

За минувшие сутки в Лиецкой области выявлены 66 случаев инфицирования коронавирусом, 262 человека из ранее заболевших выздоровели, три  человека от COVID-19 скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области выявлены 29 449 случаев инфицирования коронавирусом, 26 658 инфицированных выздоровели,  630 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации COVID-19 заболели 4 753 789 человек, 4 380 468 из них выздоровели, 107 900 человек скончались.

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#коронавирус

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цирк

4 минуты назад
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