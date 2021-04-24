Трое липчан умерли от COVID-19 за сутки

Выздоровели – 262 человека

За минувшие сутки в Лиецкой области выявлены 66 случаев инфицирования коронавирусом, 262 человека из ранее заболевших выздоровели, три человека от COVID-19 скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области выявлены 29 449 случаев инфицирования коронавирусом, 26 658 инфицированных выздоровели, 630 человек от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии в Российской Федерации COVID-19 заболели 4 753 789 человек, 4 380 468 из них выздоровели, 107 900 человек скончались.



