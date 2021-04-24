Коронавирус в России: длинные выходные мая как заслон вирусу SARS-CoV-2

Привить не менее 70% населения в России планируют к ноябрю. Эксперты считают, что ситуация с COVID-19 останется напряженной еще около года. Длинные майские выходные помогут сдержать вирусную инфекцию – мнение властей. В регионах отменяют шествия и демонстрации. До конца майских праздников не откроют полеты в новые страны. Россельхознадзор хочет проверить, заражаются ли питомцы от своих хозяев коронавирусной инфекцией.

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Пандемия коронавируса в России продолжается. Ежесуточный показатель заражения вирусом по стране колеблется в районе 8−9 тысяч случаев, а в среду число подтвержденных случаев заражения составило 8 164, это минимум с 28 сентября (тогда было 8135). Однако в целом темпы сокращения случаев замедлились. Власти России призывают население сохранять бдительность и раньше времени не расслабляться. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 42 860 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 4 744 961 человек, умерли 107 501 человек.В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, продолжает сокращаться – с понедельника по пятницу регистрировалось от 68 до 71 человек. Число летальных случаев составило 627 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 29 383 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 391 человек выздоровели.Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется – эксперты продолжали говорить об этом на уходящей неделе, но с ремарками, что риски не снижаются, отменять ограничения в регионах рано. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для глав зарубежных дипмиссий в Москве, что ситуация по заболеваемости COVID-19 в России достаточно стабильная, Россия вышла по коронавирусной инфекции на плато, сообщает ТАСС. «Осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конец осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 12-13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», - пояснила она. Глава ведомства добавила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России составила 41,6 на 100 тысяч населения, а в пересчете на суточный показатель - 5,7-5,9, что ниже порогового значения. «Я напомню, что для ряда европейских стран он принят за 7 на 100 тысяч среднесуточное за неделю, в РФ меньше 6». Однако риски, по ее словам, не снижаются. О стабилизации говорила и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24». «Мы держимся сейчас, и держимся потому, что у нас нет этих [новых зарубежных] штаммов. Ну, практически нет. То есть они выявлены в единичных случаях», - сказала она. Чтобы этот баланс не нарушался, необходимо и дальше придерживаться мер профилактики.Эпидемиологов настораживает, что заболеваемость снижается медленнее, чем раньше. Этот факт озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце недели, передает ТАСС. «Мы в течение ряда недель видим замедление темпов снижения [заболеваемости]. Если в марте было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше 1% за последние три недели. Мы практически стоим [на месте]», - пояснила она. Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России может осложниться, отметила глава ведомства в ходе селекторного совещания с президентом страны: «В ряде субъектов мы остановились окончательно, и есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться». Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в семи регионах России, подтвердила опасения коллеги вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. «В регионах ситуация различается. В стадии снижения [заболеваемости] находятся 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны», - сказала она. Кроме того, в России по словам Поповой формируются две новые разновидности коронавируса. «Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», - цитирует главу Роспотребнадзора «Интерфакс».Эксперты еще раз напомнили о вакцинации. «Пользуясь случаем, хотела бы просить наших граждан все-таки прийти на вакцинацию. Это безопасно, эффективно, и это будет способствовать достижению коллективного иммунитета в РФ», - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом в режиме видеоконференции. Она также рассказала о ходе вакцинации «На сегодняшний день первым компонентов вакцинировано более 11,1 миллиона наших граждан. Полностью оба компонента получили 6,8 миллиона наших граждан», - передают ее слова РИА Новости. Темы вакцинации коснулся премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Грозный – он отметил, что масштабная вакцинация от коронавируса позволит защититься от дальнейших осложнений. «Пусть пандемия не до конца побеждена, но мы точно понимаем, что широкая масштабная вакцинация сегодня нам позволит защититься от всех дальнейших осложнений», - передает его слова ТАСС. К тому же появились первые итоги долгосрочных наблюдений за привитыми от коронавируса: директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что спустя год после вакцинации у него сохраняется высокий титр антител. «Прошел год с небольшим, у меня очень высокий титр протективных антител. И не только у меня, а у всех моих коллег, которые вместе со мной 30 марта прошлого года провакцинировались», - рассказал он в эфире Первого канала. Работу ученых над вакцинами отметил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, передает РБК. «Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет - прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны», - сказал президент.Снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в том числе из-за распространения сезонных заболеваний, в регионах следует аккуратно. «Хочу сказать, что мы ориентируем субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое... происходит», - добавила Татьяна Голикова на совещании. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН) отметила, что иммунитет к коронавирусной инфекции в разных регионах имеют от 25% до 87% россиян. Такие данные были получены в ходе четвертого этапа исследования популяционного иммунитета россиян, который проходил в марте 2021 года.Министерство здравоохранения РФ планирует привить от коронавируса 60% населения страны до августа 2021 года, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на своей пресс-конференции. В свою очередь, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что к ноябрю 2021 года 70% населения России будет привито от коронавируса. «Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения», - сказал он в эфире Первого канала. Эпидемиолог также допустил, что уже через месяц можно будет начать исследования вакцины «Спутник V» среди детей – если будут получены необходимые разрешения для исследований: «Во всяком случае, на старших возрастных группах, то есть 14-17 лет», - пояснил он в эфире Первого канала.В целом о возможном коллективном иммунитете жителей России можно будет говорить не раньше конца лета, считает врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков - это будет иммунитет, образованный как за счет вакцинации, так и за счет переболевших людей, передает мнение врача ТАСС. «Если мы говорим о коллективном иммунитете как таковом, который является нужным для того, чтобы эпидпроцесс контролировать, <...> при имеющемся отсутствии больших очередей, вялотекущем процессе вакцинации, то контроль за эпидситуацией будет не раньше, чем к концу лета. Но это будут совместные усилия: и переболевшие, и те, кто будут делать вакцины, но никак не раньше», - пояснил Тимаков. А вот напряженной ситуация с коронавирусной инфекцией будет оставаться в разных странах мира на протяжении шести месяцев и до года. – так считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Еще, наверное, в течение полугода - года мы будем наблюдать достаточно серьезную, напряженную ситуацию в тех или иных уголках земного шара», - сказала она на международной конференции «Эпидемиологическое благополучие», сообщает ТАСС. Ученый-вирусолог и эпидемиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Михайлов в беседе с KP.RU отметил, что спрогнозировать точно поведение вируса тяжело: «В случае с коронавирусом мы, скорее всего, будем иметь дело с инфекцией, которая сохранится в популяции. Очень хотелось бы надеяться, что COVID-19 станет таким же, как относительно нетяжелый сезонный грипп».Сдерживать распространение вируса среди людей помогают несколько мер, напомнил Михаил Михайлов в интервью KP.RU. Прежде всего, это высокий уровень использования диагностических тестов. Это позволяет изолировать людей, которые, сами того не ведая, могут быть источником распространения болезни. По его словам, масочный режим также не дает коронавирусу распространяться. Не последнюю роль играет ограничение массовых мероприятий. «Если все будут соблюдать личную гигиену и меры защиты себя и близких, активно вакцинироваться, то мы сможем избежать резкого подъема заболеваемости», - подчеркнул ученый. Власти призывают к осторожности в дни майских выходных. Чтобы сдержать возможный рост заболеваемости, дни между майскими праздниками сделают нерабочими - президент России Владимир Путин поддержал соответствующее предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает ТАСС. Попова обратилась с этим предложением во время совещания в пятницу. «Если бы это [сделать дни между майскими праздниками нерабочими] было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», - пояснила она, отметив, что просьба продиктована консультациями с вице-премьером Татьяной Голиковой, коллегами, учеными и врачами. Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что длинные майские праздники снизят заболеваемость, в первую очередь, в крупных мегаполисах. «Для больших городов это, конечно, будет хорошо. Потому что [таков] уклад [жителей] городов: когда у них появляются суббота и воскресенье, они моментально уезжают за город <...> Появится возможность людям побыть на своих участках дачных, погода сейчас наладится, как раз пребывание там будет очень полезным», - передает его слова ТАСС. Идеальным вариантом считает выезд на дачу и главврач медцентра МФТИ Алексей Чуршин. А вот в гости в соседние регионы лучше не ездить, рассказывает агентство «Москва». «Желательно ограничить межрегиональное перемещение, по возможности, не ездить друг к другу в гости», - отметил врач.Еще один путь – ужесточение эпидемиологического контроля на границе для тех, кто возвращается из-за рубежа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом отметила, что с 1 мая вернувшиеся из-за границы россияне должны будут два раза сдать тест на коронавирус. По ее словам, такие меры позволят не допустить взрывного распространения мутаций коронавируса. «Мы усилили санитарно-карантинный контроль на границе, он стал более плотным», - добавила она. До конца майских праздников Россия не намерена возобновлять полеты в страны, с которыми на сегодня приостановлено сообщение – сейчас международные рейсы осуществляются в 26 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В регионах также ограничивают массовые мероприятия – в некоторых начали отменять шествия и демонстрации, передает РБК. В связи с обострением ситуации с эпидемией COVID-19 шествия 1 Мая не будет в Свердловской области. 9 Мая состоится только военный парад, а шествие «Бессмертного полка» будет перенесено в онлайн. В Воронеже в опубликованном на сайте городской администрации плане мероприятий нет демонстраций или шествий.Врачи уделяют внимание тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Московские специалисты разработали и выпустили рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19. Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко, пишет ТАСС. По его словам, многообразие реабилитационных программ сегодня обусловлено мультиорганностью поражения организма вирусом. Одним из эффективных методов реабилитации является лечебная гимнастика. «Но мы также знаем, что от вируса страдают все органы и системы. Поэтому формировать программы реабилитации следует на основе диспансерного наблюдения, индивидуально подходя к каждому пациенту», - добавил эксперт.На перенесших коронавирусную инфекцию обратил внимание и Россельхознадзор – а именно на семьи, у которых есть домашние питомцы. В Россельхознадзоре предложили на государственном уровне мониторить, заражаются ли животные коронавирусом от людей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия-24». Он отметил, что факты заражения животных от людей уже зафиксированы более чем в 30 странах «Мы ждем дальше развития ситуации, которая в первую очередь должна быть в мониторинге сегодня тех семей, которые переболели и имели домашних животных. Нам сейчас нужно промониторить, заболели, или не заболели. <...> То, что передачи сами по себе и то, что животные болеют, - это известно. Сегодня практически в более 30 странах животные заболели, начиная от ЕС и завершая Мексикой, США и Бразилией», - пояснил глава Россельхознадзора.