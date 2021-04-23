В Липецке снова благоустраивают площадь Петра Великого

Там начались работы по озеленению.



Напомним, работы по преображению театрального спуска и площади Петра Великого ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».













Первое, с чего начали рабочие, - это подготовка к устройству системы полива. Специалисты изымают грунт и прокладывают траншеи, по которым вода будет поступать к растениям. Для того чтобы выполнить работы, пришлось частично разобрать плиточное покрытие, сообщили GOROD48 в администрации Липецка.- Также идёт подготовка к монтажу и подключению насоса с электродвигателем, который будет снабжать водой цветы и кустарники. Планируется, что устройство установят в технологическом колодце на одной из клумб.В скором времени преобразятся и сами клумбы возле памятника Петру I: здесь высадят более 40 западных туй и различные виды кустарников, среди которых гортензия садовая и спирея, - утончили в мэрии. / Работы идут и на Театральной площади. Здесь также устанавливается капельная система полива. На данный момент уже смонтированы технические колодцы для оборудования. Шкаф со всей электронной составляющей, позволяющей контролировать полив, будет оборудован вместе с системой управления фонтанами.