Общество

сегодня, 17:24

В Липецке снова благоустраивают площадь Петра Великого

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#Благоустройство
В Липецке снова благоустраивают площадь Петра Великого

Там начались работы по озеленению.

Первое, с чего начали рабочие, - это подготовка к устройству системы полива. Специалисты изымают грунт и прокладывают траншеи, по которым вода будет поступать к растениям. Для того чтобы выполнить работы, пришлось частично разобрать плиточное покрытие, сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

- Также идёт подготовка к монтажу и подключению насоса с электродвигателем, который будет снабжать водой цветы и кустарники. Планируется, что устройство установят в технологическом колодце на одной из клумб.
В скором времени преобразятся и сами клумбы возле памятника Петру I: здесь высадят более 40 западных туй и различные виды кустарников, среди которых гортензия садовая и спирея, - утончили в мэрии. / Работы идут и на Театральной площади. Здесь также устанавливается капельная система полива. На данный момент уже смонтированы технические колодцы для оборудования. Шкаф со всей электронной составляющей, позволяющей контролировать полив, будет оборудован вместе с системой управления фонтанами. 
 
Напомним, работы по преображению театрального спуска и площади Петра Великого ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».






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#Благоустройство

Комментарии (7)

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Иван.

16 минут назад
Дурдом!
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Киллджой

18 минут назад
И так., из года в год... Круто ! Что сказать ?... Продолжайте в том же духе !!
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кукла

19 минут назад
Не все еще перекопали (((((((((
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Док

29 минут назад
На " благоустройствах" пилится бюджет.
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Пессимист

44 минуты назад
Благоустраивают, благоустраивают, только почему-то всё меньше зелени, а всё больше грязи, пылищи и мусора
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начальник транспортного цеха

47 минут назад
УВАРКИНА СДЕЛАЙ ДОРОГИ В ГОРОДЕ, ХВАТИТ ДЕНЬГИ, УПЛАЧЕННОГО АВТОЛЮБИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА, КОТОРЫЕ ИДУТ В ОБЩИЙ БЮДЖЕТ И НЕ ИМЕЮТ ЦЕЛЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ, ТРАТИТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, В ГОРОДЕ УЖЕ ЕЗДИТЬ НЕ ВОЗМОЖНО.
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Липчанин

52 минуты назад
Конечно пора, а потом можно за бардюры браться
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