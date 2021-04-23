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Навальный прекратил голодовку по рекомендации врачей

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#Навальный #голодовка

Алексей Навальный прекратил голодовку. В сообщении в Instagram он объяснил это тем, что его обследовали гражданские медики и рекомендацией своих лечащих врачей.

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, заявил, что завершает голодовку.

23 апреля курирующие Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей" (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента) Анастасия Васильева опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой прекратить голодовку, но затем удалили его. В нем они сообщили, что Навальный 20 апреля был вывезен "в гражданскую больницу Владимира", были проведены необходимое исследование, консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области.

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - написал Навальный в Инстаграм.

"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - добавил блогер.

Алексей Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщала, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
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#Навальный #голодовка

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