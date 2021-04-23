Происшествия

47 минут назад

Юлия Брунцева выплатила семье Костиных еще 120 000 рублей

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#ДТП #авария #Брунцева
Юлия Брунцева выплатила семье Костиных еще 120 000 рублей

Дело Юлии Брунцевой поступило в Липецкий областной суд.

Дело Юлии Брунцевой поступило вместе с апелляционными жалобами и принесёнными на них возражениями. Апелляционные жалобы подали: сама осуждённая Юлия Брунцева, её адвокат Евгения Рылеева, потерпевшие супруги Костины.

- Осуждённая и её адвокат считают приговор чрезмерно суровым, а взысканный размер компенсации морального вреда – чрезмерно высоким. Просят Липецкий областной суд изменить приговор, признать смягчающими обстоятельствами активное способствование расследованию и раскрытию преступления, добровольное частичное возмещение вреда, снизить размер назначенного наказания до минимально возможного и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.

На апелляционные жалобы Брунцевой и её адвоката подали возражения как потерпевшие Костины, так и государственный обвинитель Артур Ермолаев. Потерпевшие просят отказать у удовлетворении апелляционных жалоб и усилить наказание до максимально возможного, государственный обвинитель – отказать в удовлетворении жалоб, но оставить приговор без изменения.

Артур Ермолаев считает, суд правильно не учёл в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также добровольное частичное возмещение вреда. Проверка показаний на месте Юлии Брунцевой проведена на завершающем этапе расследования, Брунцева не сообщила следствию какой-либо важной и значимой информации по делу. На протяжении следствия и рассмотрения дела в суде она не оказывала материальной помощи потерпевшим. Денежный перевод в 5 000 рублей, по мнению прокурора, нельзя расценивать как обстоятельство, смягчающее наказание. Также гособвинитель называет обоснованным назначение вида исправительного учреждения – исправительной колонии общего режима, – а удовлетворение судом исковых требований на общую сумму 2 миллиона рублей в пользу потерпевших – разумным.

Супруги Костины в возражениях указывают, что 6 апреля 2021 года осуждённая перечислила им денежные средства – более 120 000 рублей. Однако потерпевшие просят областной суд не рассматривать эти действия в качестве смягчающего обстоятельства, так как перевод денег сделан уже после состоявшегося приговора суда а, следовательно, произведён в рамках его исполнения. Единственным юридически обоснованным смягчающим обстоятельством Костины считают наличие у осуждённой двух несовершеннолетних детей.

В апелляционной жалобе потерпевшие просят изменить приговор Октябрьского районного суда Липецка и увеличить Юлии Брунцевой наказание до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года и удовлетворить в полном объёме заявленные исковые требования о компенсации им морального вреда.

24 марта 38-летнюю Юлию Брунцеву суд признал виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Судья приговорила женщину к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Таким образом, суд поддержал требование государственного обвинителя, который требовал для Брунцевой именно такого наказания ввиду неумышленности преступления. Адвокат семьи погибшего в аварии 18-летнего Александра Костина и его семья настаивали на максимальной мере в виде 12 лет заключения. Апелляционной жалобы на ужесточение наказания от стороны потерпевших в суд пока не поступало.

Напомним, авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в районе посёлка Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать.

Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы.

В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.
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#ДТП #авария #Брунцева

Комментарии (2)

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Алькаш

2 минуты назад
Ну отсидит она из 8 четыре года.Исправится?Да не фига!Вон посмотрите на Скопинского маньяка.Система не работает!
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Добавьте ей ато ведь не успокоится.

19 минут назад
Один в магиле, другой инвалид и о каком смягчении может идти речь? Когда пила не думала о детях а здесь сразу прикрывается ими. Добавить надо, Ефремову за одного 8 лет а здесь ещё и пострадавший инвалидом стал. Это она наглая не учитывает?
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