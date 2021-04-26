«Я на собственном опыте могу заявить, что лучше вакцинация, чем болезнь»: липчане о важности прививки

Они охотно вакцинируются от новой коронавирусной инфекции и призывают последовать их примеру.

В России продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Липецк — не исключение. По последним данным регионального Роспотребнадзора, первую аппликацию вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) уже получили более 102 тысяч человек, из них более 69 тысяч вакцинированы двукратно. О важности вакцинирования липчане рассказывают в соцсетях.«Нет ничего дороже детей, семьи и здоровья. Чтобы заботиться о самых близких и делать их счастливыми, нужно позаботиться о себе. Надо дать отпор коронавирусу и сформировать коллективный иммунитет. А главное наше оружие против смертельно опасного вируса это прививка», - призывает в своем инстаграм спикер городского Совета депутатов Александр Афанасьев.Врач Лариса Моргачева подробно рассказала о процедуре прививки и дала важные рекомендации тем, кто вакцинируется.Мнение известного Александра Афанасьева о необходимости вакцинации поддерживают его коллеги. Павел Тучков отметил, что процедура безопасная и совсем не страшная.Андрей Бугаков рассказал, что сам тяжело переболел ковидом и на собственном опыте может заявить, что лучше вакцинация, чем болезнь.Алексей Гуськов уверен, что другого пути к завершению коронавирусной эпидемии, кроме вакцинации, сейчас нет.