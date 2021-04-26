Общество

22 минуты назад

«Я на собственном опыте могу заявить, что лучше вакцинация, чем болезнь»: липчане о важности прививки

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#коронавирус #вакцина #соцсети

Они охотно вакцинируются от новой коронавирусной инфекции и призывают последовать их примеру.

В России продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Липецк — не исключение. По последним данным регионального Роспотребнадзора, первую аппликацию вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) уже получили более 102 тысяч человек, из них более 69 тысяч вакцинированы двукратно. О важности вакцинирования липчане рассказывают в соцсетях.

«Нет ничего дороже детей, семьи и здоровья. Чтобы заботиться о самых близких и делать их счастливыми, нужно позаботиться о себе.  Надо дать отпор коронавирусу и сформировать коллективный иммунитет. А главное наше оружие против смертельно опасного вируса это прививка», -  призывает в своем инстаграм спикер городского Совета депутатов Александр Афанасьев.



Врач Лариса Моргачева подробно рассказала о процедуре прививки и дала важные рекомендации тем, кто вакцинируется.



Мнение известного Александра Афанасьева о необходимости вакцинации поддерживают его коллеги. Павел Тучков отметил, что процедура безопасная и совсем не страшная.



Андрей Бугаков рассказал, что сам тяжело переболел ковидом и на собственном опыте может заявить, что лучше вакцинация, чем болезнь.



Алексей Гуськов уверен, что другого пути к завершению коронавирусной эпидемии, кроме вакцинации, сейчас нет.

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#коронавирус #вакцина #соцсети

Комментарии (2)

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Защитим ближнего!

6 минут назад
Сделаем прививку!
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9 минут назад
Депутаты хорошо рекламируют
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