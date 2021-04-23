В Липецкой области небольшие дожди и до +12

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будут оказывать фронтальные разделы Скандинавского циклона. 24 и 26 апреля ожидаются дожди различной интенсивности, 25 апреля регион окажется в тылу циклона – пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 апреля – 6-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 25 и 26 апреля – 4-5 градусов тепла, что на 5-6 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +8 до +10 градусов.



День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градуса мороза.

