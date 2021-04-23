Стало известно расписание ЕГЭ: по некоторым предметам предусмотрены две даты на выбор региона

В Липецкой области ЕГЭ по русскому языку пройдёт 3 июня.

Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2021 году. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, аттестационная кампания начнётся 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.



Самый массовый экзамен по русскому языку будет проводиться в течение двух дней – 3 и 4 июня. При этом в Липецкой области решили, что ЕГЭ по русскому будет 3 июня.



7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.



На два дня будут разделены ещё два экзамена: 21 и 22 июня пройдёт сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 и 25 июня – по информатике и ИКТ. Липецкая область в этих случаях также остановится на одной дате.



С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, а также для тех, кто не завершил экзамен в основной срок.



28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его пересдать.



Также расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля.



Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.



Напомним, всего ЕГЭ в Липецкой области этом году будут сдавать около 5000 выпускников. Все вместе они сдадут только русский язык.



Профильную математику в Липецкой области будут сдавать около 3 тысяч выпускников. В числе самых популярных предметов по выбору также обществознание и физика. Их выбрали 2500 и 1200 одиннадцатиклассников соответственно.



Три выпускника бланки ЕГЭ будут заполнять иероглифами - они сдадут ЕГЭ по китайскому языку.



Шесть человек выбрали для сдачи французский язык, 16 – немецкий. А вот желающих сдавать ЕГЭ по испанскому языку в Липецкой области в этом году нет.



Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ пройдет в компьютерной форме. Экзаменационная работа содержит в себе 27 заданий трех уровней сложности. На ЕГЭ по информатике и ИКТ записались 554 одиннадцатиклассников.

