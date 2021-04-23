Коронавирус

58 минут назад

В коронавирусных госпиталях региона осталось меньше тысячи занятых коек

3 501
#коронавирус
В коронавирусных госпиталях региона осталось меньше тысячи занятых коек

В облздраве, впрочем, не расслабляются, и количество ковидных стационаров не уменьшают.

По состоянию на 23 апреля в инфекционных стационарах региона осталось 1300 коек для коронавирусных больных, из которых занято 955. Число тяжелых пациентов в таких госпиталях - 38,1%. На аппаратах кислородной поддержки и ИВЛ находятся 47 пациентов.

Примечательно, что менее месяца назад, 1 апреля, коронавирусными больными было занято 1082 койки из 1480 существующих. Что мы видим? Постепенное затухание пандемии в регионе? 

- Я бы не был столь оптимистичным. Пока рано говорить о том, что инфекционный процесс пошел на спад, хотя мы и наблюдаем уменьшение числа выявляемых больных. Мы склонны расценивать происходящее как затишье и не знаем, чем оно может закончиться. Поэтому пока не сокращаем число коронавирусных госпиталей, хотя видим некоторое снижение нагрузки на них, - заявил GOROD48 начальник облздрава Юрий Шуршуков.

В регионе действуют пять коронавирусных госпиталей на базах областной клинической инфекционной больницы, липецкой горбольницы скорой медицинской помощи №1, терапевтического корпуса липецкой горбольницы №4 «Липецк-Мед», инфекционного отделения областной психоневрологической больницы и роддома при елецкой горбольницы ;№1 им. Н.А. Семашко. Еще в феврале в них было 1480 коек, а на пике второй волны пандемии - 2400. Статусы ковидных больниц потеряли в марте филиал Грязинской ЦРБ в поселке Матырский на 120 коек и санаторий «Липецккурорт» на 300 коек.

Если существующая тенденция сохранится, то в мае, по словам Юрия Шуршукова, в коронавирусных госпиталях станет еще на 150 мест меньше. Сокращение числа коек в таких стационарах позволяет, по словам Юрия Шуршукова, высвобождать из них тех медиков, которые, откликнувшись на призыв губернатора, перешли в инфекционные больницы из других лечебно-профилактических учреждений. Такие врачи, фельдшеры и медсестры возвращаются на прежние места работы, увеличивая тем самым доступ населения к получению плановой медицинской помощи.
3 501
#коронавирус

Комментарии (3)

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5 минут назад
ПОМОГИТЕ ВСЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМ БЕДСТВИЕМ! УСТАЛИ ЖИТЕЛИ, УСТАЛИ ВРАЧИ И ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ ХОЧЕТСЯ ПОБЫТЬ БЕЗ МАСОК, НАСЛАДИТЬСЯ ВЕСЕННИМИ КРАСОТАМИ, ПОБРОДИТЬ ПО ЗЕЛЁНОЙ ТРАВКЕ ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЦВЕТЕНИЕМ САДОВ И ПОДЫШАТЬ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ. ПОМОГИТЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ !
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60+

12 минут назад
Путин продлил майские праздники, нужно закрыть границу иначе наши не адекватны попрутся за границу и привезут на ещё больше заразы .
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12

20 минут назад
Информация непонятная. Вчера писали 255 лежат в больницах, сегодня 955.
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