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сегодня, 12:51
Россия объявила персонами нон грата пятерых польских дипломатов
В качестве ответной меры на провокационные действия со стороны Польши Россия высылает из страны 5 польских дипломатов.
Российская сторона проинформировала вызванного в МИД РФ 23 апреля посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем ответном решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства, которым надлежит уехать из страны до 15 мая включительно.
Краевскому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства РФ в Польше "persona non grata" под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к неким кибератакам на территории своей страны.
"Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений. Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", - говорится в сообщении МИД РФ для СМИ.
В качестве ответного шага на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых польских дипломатов в РФ. Им надлежит покинуть территорию России до исхода дня 15 мая 2021 года, - говорится на сайте министерства.
Краевскому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства РФ в Польше "persona non grata" под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к неким кибератакам на территории своей страны.
"Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений. Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", - говорится в сообщении МИД РФ для СМИ.
В качестве ответного шага на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых польских дипломатов в РФ. Им надлежит покинуть территорию России до исхода дня 15 мая 2021 года, - говорится на сайте министерства.