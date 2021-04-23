Происшествия

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В столкновении «ВАЗа» и «Лады-Приора» на улице Фрунзе пострадала 25-летняя женщина

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#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Лады-Приора» на улице Фрунзе пострадала 25-летняя женщина

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 23 апреля в Липецке на улице Фрунзе столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 24-летнего водителя и «Лада-Приора» с 20-летним парнем за рулем. В аварии пострадала 26-летняя пассажирка «семерки» - ее госпитализировали. Причиной столкновения стало нарушение требований сигналов светофора.

В Липецке на улице Терешковой 23-летний водитель «Лады-Весты» сбил 12-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

На улице 50 лет НЛМК 35-летний водитель «Митсубиси» вне пешеходного перехода сбил 40-летнего мужчину. Он получил травму и после оказания помощи был отпущен.

23 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3176 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2713 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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