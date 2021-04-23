В Ельце мост протестировали автобусами

Движение по двум полосам откроют уже в воскресенье.

В Ельце прошел необычный эксперимент. Там готовятся к открытию движения по двум полосам реконструируемого моста. Для того, чтобы наглядно показать, что мост выдержит встречное движение общественного транспорта, по нему пустили два автобуса.- На автомобильном мосту проведены последние технические проверки перед запуском движения по двум полосам. Многих жителей Ельца волновал вопрос — достаточная ли ширина у полос (одна полоса — 3 метра) для того, чтобы могли разъехаться два крупногабаритных транспортных средства.В апробации принимали участие два автобуса. Водители отметили, что при аккуратном вождении трудностей при движении возникать не будет, - сообщает администрация Ельца. - Работы идут к завершению, разметка уже нанесена. Запуск движения по двум полосам запланирован на воскресенье. Сейчас устанавливается внешнее ограждение и технологическое в виде бетонных блоков, а также производится монтаж системы наружного освещения.Напомним, реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен был завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года. Ожидается, что двухполосное движение на будет открыто в конце апреля 2021 года. Строительство 235-метрового железобетонного моста через Быструю Сосну началось в 1970 году, а завершилось в 1979 году. Он переброшен через воду параллельно пешеходному Каракумскому мосту.