Происшествия
26 минут назад
Иномарка горела ночью в «Елецком»
Пожар начался в моторном отсеке автомобиля.
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Ночью в Липецке у дома №1 по улице Хренникова загорелся автомобиль «Ниссан Альмера».
Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля.
- Автомобиль тушило одно отделение пожарных. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло, зеркала «Ниссана» и лакокрасочное покрытие стоявшей рядом с ним машины, - рассказали в Главном управлении МЧС.
Дым от горящего автомобиля и приезд пожарных записали камеры уличного наблюдения.
Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля.
- Автомобиль тушило одно отделение пожарных. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло, зеркала «Ниссана» и лакокрасочное покрытие стоявшей рядом с ним машины, - рассказали в Главном управлении МЧС.
Дым от горящего автомобиля и приезд пожарных записали камеры уличного наблюдения.