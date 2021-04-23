Иномарка горела ночью в «Елецком»

Пожар начался в моторном отсеке автомобиля.

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Ночью в Липецке у дома №1 по улице Хренникова загорелся автомобиль «Ниссан Альмера».



Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля.



- Автомобиль тушило одно отделение пожарных. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло, зеркала «Ниссана» и лакокрасочное покрытие стоявшей рядом с ним машины, - рассказали в Главном управлении МЧС.



Дым от горящего автомобиля и приезд пожарных записали камеры уличного наблюдения.

