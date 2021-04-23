Происшествия

26 минут назад

Иномарка горела ночью в «Елецком»

259
#пожар #МЧС
Иномарка горела ночью в «Елецком»

Пожар начался в моторном отсеке автомобиля.

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Ночью в Липецке у дома №1 по улице Хренникова загорелся автомобиль «Ниссан Альмера».

Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля. 

- Автомобиль тушило одно отделение пожарных. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло, зеркала «Ниссана» и лакокрасочное покрытие стоявшей рядом с ним машины, - рассказали в Главном управлении МЧС.

Дым от горящего автомобиля и приезд пожарных записали камеры уличного наблюдения.
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#пожар #МЧС

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