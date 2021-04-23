Новое о коронавирусе к 23 апреля: биологи выявили путь проникновения SARS-CoV-2 в мозг

Исследование британских и швейцарских биологов позволило объяснить причину появления «мозгового тумана» у переболевших – по мнению ученых неврологические симптомы вызваны не гибелью нейронов, а воспалительными реакциями, которые провоцирует вирус.





Пути проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в мозг и последствия его повреждения исследовали биологи из Швейцарии и Великобритании (из Цюрихского и Ливерпульского университетов). Механизм влияния COVID-19 на проявление неврологических осложнений у перенесших заболевание они изучили на лабораторных мышах. Предварительные результаты опубликовал портал медицинских препринтов bioRxiv, сообщают РИА Новости.



Первоначально новую коронавирусную инфекцию идентифицировали как тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Чуть позже наблюдения показали, что COVID-19 может поражать почки, сердце, легкие и мозг. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, зачастую страдают от нарушений когнитивных функций, бессонницы, тревожности и других неврологических симптомов. Ученые выявили, что вирус проникает в клетки, используя рецептор ACE2. Однако до сих пор механизм влияния вируса на работу мозга оставался плохо исследованным.



Британские и швейцарские биологи изучили распространение и влияние коронавируса SARS-CoV-2 в центральной нервной системе трансгенных мышей с человеческим рецептором hACE2. Животных инфицировали низкими и высокими дозами SARS-CoV-2. Наблюдения показали, что через семь дней вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Он распространился в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в имеющих с ней связи отделах мозга (гиппокампе, таламусе и гипоталамусе) и лобных областях. При введении высоких доз вируса наблюдалось более широкое проникновение инфекции в головной и спинной мозг. Это может стать объяснением потери вкусов и запахов, а также сильных головных болей при легкой форме COVID-19, считают авторы.



Распространение вируса от передней части к задней части головного мозга также показывает, что SARS-CoV-2, вероятно, проникает в мозг, начиная с передней части. Неврологические симптомы специалисты связывают с влиянием вируса на переднюю часть мозга, где есть зоны, отвечающие за память, внимание и исполнительные функции – именно с этим фактом ученые связали то, что данные способности могут быть нарушены во время заражения COVID-19, а у заразившихся появляются проблемы с памятью и бессонница.



При этом инфекция не вызывала гибель нейронов, однако провоцировала воспалительные реакции, наблюдалась повышенная активность иммунных клеток нервной системы - все это сопровождалось гибелью клеток микроглии и эндотелия в ходе апоптоза. Ученые также отметили связь между размером дозы введенного вируса и тяжестью последствий для мозга. Вместе с тем они указали, что даже высокая доза коронавируса не вызывает прямой гибели нейронов. Результат показывает, что зараженные нейроны не умирают, но могут быть причиной гибели соседних здоровых клеток.



Чуть ранее, в марте российский врач-психиатр, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Менделевич в эфире «Татар-Информ» назвал симптомы, свидетельствующие о нарушениях работы головного мозга у переболевших коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, насторожить должна неспособность человека справляться с прежней интеллектуальной деятельностью.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 144 992 601 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 078 223 человек, вылечились 115 196 923 заразившихся. В России выявлено более 4,73 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Турции и Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Польше, Колумбии, Иране, Мексике. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Румынии, к этому списку присоединился Ирак.

