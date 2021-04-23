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Новое о коронавирусе к 23 апреля: биологи выявили путь проникновения SARS-CoV-2 в мозг
Исследование британских и швейцарских биологов позволило объяснить причину появления «мозгового тумана» у переболевших – по мнению ученых неврологические симптомы вызваны не гибелью нейронов, а воспалительными реакциями, которые провоцирует вирус.
Первоначально новую коронавирусную инфекцию идентифицировали как тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Чуть позже наблюдения показали, что COVID-19 может поражать почки, сердце, легкие и мозг. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, зачастую страдают от нарушений когнитивных функций, бессонницы, тревожности и других неврологических симптомов. Ученые выявили, что вирус проникает в клетки, используя рецептор ACE2. Однако до сих пор механизм влияния вируса на работу мозга оставался плохо исследованным.
Британские и швейцарские биологи изучили распространение и влияние коронавируса SARS-CoV-2 в центральной нервной системе трансгенных мышей с человеческим рецептором hACE2. Животных инфицировали низкими и высокими дозами SARS-CoV-2. Наблюдения показали, что через семь дней вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Он распространился в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в имеющих с ней связи отделах мозга (гиппокампе, таламусе и гипоталамусе) и лобных областях. При введении высоких доз вируса наблюдалось более широкое проникновение инфекции в головной и спинной мозг. Это может стать объяснением потери вкусов и запахов, а также сильных головных болей при легкой форме COVID-19, считают авторы.
Распространение вируса от передней части к задней части головного мозга также показывает, что SARS-CoV-2, вероятно, проникает в мозг, начиная с передней части. Неврологические симптомы специалисты связывают с влиянием вируса на переднюю часть мозга, где есть зоны, отвечающие за память, внимание и исполнительные функции – именно с этим фактом ученые связали то, что данные способности могут быть нарушены во время заражения COVID-19, а у заразившихся появляются проблемы с памятью и бессонница.
При этом инфекция не вызывала гибель нейронов, однако провоцировала воспалительные реакции, наблюдалась повышенная активность иммунных клеток нервной системы - все это сопровождалось гибелью клеток микроглии и эндотелия в ходе апоптоза. Ученые также отметили связь между размером дозы введенного вируса и тяжестью последствий для мозга. Вместе с тем они указали, что даже высокая доза коронавируса не вызывает прямой гибели нейронов. Результат показывает, что зараженные нейроны не умирают, но могут быть причиной гибели соседних здоровых клеток.
Чуть ранее, в марте российский врач-психиатр, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Менделевич в эфире «Татар-Информ» назвал симптомы, свидетельствующие о нарушениях работы головного мозга у переболевших коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, насторожить должна неспособность человека справляться с прежней интеллектуальной деятельностью.
На момент подготовки материала в мире зафиксировано 144 992 601 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 078 223 человек, вылечились 115 196 923 заразившихся. В России выявлено более 4,73 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Турции и Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Польше, Колумбии, Иране, Мексике. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Румынии, к этому списку присоединился Ирак.