Доброе утро, Липецк!

Пришла пятница, 23 апреля. В Липецке сегодня завершают работу «горячей линии» по вакцинации и прием заявок на молодежный турнир. Всех желающих ждут на встречу с архитектором и обсуждение городских граффити. В пятницу самое время строить планы на выходные. В субботу, например, можно принять участие во Всероссийском субботнике, сходить на «Библионочь», взять мохнатое счастье в дом или посмотреть на соревнования по мотокроссу.

Погода



В Липецке в пятницу будет облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, от +15 до +17 градусов.



День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.



Дороги



Подрядчик планирует завершить замену бордюров на площади Победы до начала следующей недели.



ЛипецкЯндекс.Карты



Коммуналка



Липецкий филиал «Квадры» напоминает, 25 апреля – последний день приема показаний индивидуальных счетчиков. Чтобы плату за услуги вам начисляли ровно за тот объем горячей воды и тепла, который вы израсходовали, данные счетчиков нужно сообщать «Квадре» регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца. Показанию принимают в личном кабинете lkk.quadra.ru, по т. 28-66-10, либо СМС на номер 8 (961) 030-69-69 в формате: *лицевой счет* показания ИПУ горячей воды* показания ИПУ отопления* (например *12345678*123,456*123,456*).



Удачный кадр



Липчанка София поделилась отличным случайным кадром, пойманным по дороге на учебу.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofa Frolova (@sofya_vesna)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



«Горячая линия»



23 апреля завершает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по иммунопрофилактике. Специалисты отвечают на вопросы граждан о мерах иммунизации населения, об эффективности и безопасности иммунизации, дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в России. Справки по телефонам 30 88 39, 30 88 14, 30 88 78. Сегодня «горячая линия» работает до 14:00.



Молодые знатоки



В пятницу принимают последние заявки на участие в молодежном турнире по игре «Что? Где? Когда?», его посвятят Году науки и технологий. К участию в игре приглашают липчан в возрасте от 17 до 35 лет. В одной команде может быть не больше шести человек. Заявки принимают по адресу: Липецк ул. Скороходова, 4, каб. 14, а также по электронной почте:



Оценки за сочинения



До 24 апреля все липецкие выпускники должны узнать свои оценки за итоговое сочинение, которое является допуском к экзамену по русскому языку. В этом учебном году были утверждены пять направлений итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения», «Время перемен», «Разговор с собой».



Диалог с архитектором



Третья встреча открытого клуба «Architalk» будет посвящена уличной живописи. Она начнется в галерее «Буксир» в пятницу, 23 апреля, в 16 часов. На заседании клуба состоится презентация проекта «АРТ МАФ», пройдет открытое выступление «Городская среда как арт-пространство». Тему «Граффити в городе» раскроет Диана Полуэктова – исполняющая обязанности главного архитектора Липецка.



Концерт участницы шоу на ТНТ



23 апреля в культурном пространстве «Библиотека» выступит участница шоу «Песни» на ТНТ MATANYA - артист, исполнительница песен на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой.







Перекрытие улицы Зегеля



Улицу Зегеля для ремонта проезжей части перекроют в ночь с 23 на 24 апреля. Водоналивные барьеры, преграждающие въезд на улицу, установят в районе примыкания улицы Зегеля к улице Гагарина, а также в районе кольцевой развязки на пересечении с улицей Плеханова. Альтернативными маршрутами для автомобилей станут улицы Угловая, Пролетарская, Плеханова, Желябова, Липовская, Семашко и Верхняя Логовая. Пассажирский









Пасхальная ярмарка



Традиционная универсальная ярмарка состоится в субботу 24 апреля в районе Областного центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Время работы - с 8.00 до 14.00. Покупателям предложат домашнее мясо говядины, свинины, птицы, сало, копчености, сыры, молокопродукты, яйца куриные, рыботовары, овощную продукции, яблоки и консервированную продукцию, сувениры, товары декоративно-прикладного творчества и многое другое. Также будет организована выставка крашеных и декоративных пасхальных яиц.



Большая уборка



24 апреля Липецк присоединится к Всероссийскому субботнику. На уборку приглашает и городской музей. Участников субботника будет ждать экскурсия по историческому кварталу, где можно будет узнать историю старинных зданий и фамилии их владельцев, экскурсия по Историко-культурному музею, а также вкусный чай с травами из угольного самовара во дворе музея.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Историко-культурный Музей (@cultur.mus48)



Полезный забег



Плоггинг-забег состоится в Международный день Земли, 24 апреля. Плоггинг – это экологическое движение, которое сочетает бег трусцой и сбор мусора. Участникам липецкого забега следует объединиться в команды по четыре человека – мужчина, женщина и два ребёнка до 14 лет. Липчане встретятся в Каменном Логу на территории 15 микрорайона. В программе: призы, подарки, эстафеты на 600 метров и 1,1 километра и эксклюзивные медали всем участникам. Организаторы обеспечат необходимым количеством пакетов для мусора и перчаток. Забег стартует в 10:00



Бесплатные прививки



Ветеринары городских станций 24 апреля планируют провести вакцинацию от бешенства домашних питомцев частного сектора поселка Матырский. Справки по телефону 77-56-62.



Возьми друга



В продолжение темы – акция в парке Победы. Сегодня там будут раздавать усатых-полосатых. К каждому питомцу идет приятный бонус – сделанные прививки, выполненный ветосмотр и запас корма.







Потанцуем?



В Липецке 25 апреля завершается прием заявок на участие в фестивале-конкурсе «Громкие жесты». Его приурочили к Международному дню танца. Организаторы, ГДМ «Октябрь», приглашают к участию танцевальные коллективы, творческие группы и объединения, а также всех неравнодушных к хореографии.



Спортивный уик-энд



24 и 25 апреля в Липецке пройдет чемпионат области по мотокроссу. Зрителей ждет захватывающая дух борьба машин, а также борьба характеров настоящих мужчин и рёв моторов. Спортивный уик-энд продлится два дня. Торжественное открытие и старт заездов состоится 24 апреля. В этот день выступают классы 85 куб. см, самый зрелищный класс OPEN и «ветераны». 25 апреля определятся сильнейшие мотокроссмены в классе 65 куб. см, 125 куб. см (юниоры) и OPEN2.



Космическая «Библионочь»



24 апреля по всей стране пройдет «Библионочь – 2021». Тема акции в этом году – «Книга – путь к звездам». Мероприятия будут посвящены науке, технологиям и 60-летию полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Каждая библиотека представит свою собственную, уникальную программу.



Акция «Время первых» 23 апреля пройдёт на двух площадках - в Центральной городской библиотеки имени Сергея Есенина (Космонавтов, 15/3) и библиотечно-информационном центре «Левобережный» (Мира, 5). Старт мероприятий на двух площадках в 16:00.



В «Библионочь-2021» можно будет принять участие в различных мастер-классах, погрузится в VR-пространство, поиграть в настольные игры, научится рисовать, посмотреть фильмы и спеть в караоке.



В Есенинке можно будет посмотреть спектакль «Не нужно» от театра Липецкого государственного технического университета «Вешалка», принять участие в тренингах личностного роста, послушать выступления группы «Солнечный Свет» и вокалиста Романа Седова.



Библиотечно-информационный центр «Левобережный» будет удивлять своих читателей площадками «Рокот космодрома», «Косморитмы», «Астролаборатория», «Ужин космонавта», «Звёздный час с астрономом».



В Центре молодежного чтения (Неделина, 31А) читателей и гостей 24 апреля пригласят на игровую интерактивную программу «Звездная вселенная», которая пройдет на нескольких космических площадках. На площадке «Космодром детской мечты» юных читателей ждет встреча с артистами Липецкого государственного театра кукол. Они увидят отрывки из спектаклей на космическую тему. Попробовать себя в различных интеллектуальных играх гости смогут на площадке «Путешествие в космические дали». Для них подготовили викторины, тесты, филворды и другие интересные задания. В фэнтези-гостиной организуют необычные мастер-классы и повеселят участников аквагримом на космическую тему. В этот вечер состоится турнир по настольной игре в жанре научной фантастики «Звездные империи». В Липецке в пятницу будет облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, от +15 до +17 градусов.День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.Подрядчик планирует завершить замену бордюров на площади Победы до начала следующей недели.Липецкий филиал «Квадры» напоминает, 25 апреля – последний день приема показаний индивидуальных счетчиков. Чтобы плату за услуги вам начисляли ровно за тот объем горячей воды и тепла, который вы израсходовали, данные счетчиков нужно сообщать «Квадре» регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца. Показанию принимают в личном кабинете lkk.quadra.ru, по т. 28-66-10, либо СМС на номер 8 (961) 030-69-69 в формате: *лицевой счет* показания ИПУ горячей воды* показания ИПУ отопления* (например *12345678*123,456*123,456*).Липчанка София поделилась отличным случайным кадром, пойманным по дороге на учебу.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.23 апреля завершает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по иммунопрофилактике. Специалисты отвечают на вопросы граждан о мерах иммунизации населения, об эффективности и безопасности иммунизации, дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в России. Справки по телефонам 30 88 39, 30 88 14, 30 88 78. Сегодня «горячая линия» работает до 14:00.В пятницу принимают последние заявки на участие в молодежном турнире по игре «Что? Где? Когда?», его посвятят Году науки и технологий. К участию в игре приглашают липчан в возрасте от 17 до 35 лет. В одной команде может быть не больше шести человек. Заявки принимают по адресу: Липецк ул. Скороходова, 4, каб. 14, а также по электронной почте: bugakovav@lipetskcity.ru . Справки по телефону 23-97-22.До 24 апреля все липецкие выпускники должны узнать свои оценки за итоговое сочинение, которое является допуском к экзамену по русскому языку. В этом учебном году были утверждены пять направлений итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения», «Время перемен», «Разговор с собой».Третья встреча открытого клуба «Architalk» будет посвящена уличной живописи. Она начнется в галерее «Буксир» в пятницу, 23 апреля, в 16 часов. На заседании клуба состоится презентация проекта «АРТ МАФ», пройдет открытое выступление «Городская среда как арт-пространство». Тему «Граффити в городе» раскроет Диана Полуэктова – исполняющая обязанности главного архитектора Липецка.23 апреля в культурном пространстве «Библиотека» выступит участница шоу «Песни» на ТНТ MATANYA - артист, исполнительница песен на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой.Улицу Зегеля для ремонта проезжей части перекроют в ночь с 23 на 24 апреля. Водоналивные барьеры, преграждающие въезд на улицу, установят в районе примыкания улицы Зегеля к улице Гагарина, а также в районе кольцевой развязки на пересечении с улицей Плеханова. Альтернативными маршрутами для автомобилей станут улицы Угловая, Пролетарская, Плеханова, Желябова, Липовская, Семашко и Верхняя Логовая. Пассажирский транспорт на время ремонта будет ходить по улице Плеханова с сохранением всех расположенных на ней остановок.Традиционная универсальная ярмарка состоится в субботу 24 апреля в районе Областного центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Время работы - с 8.00 до 14.00. Покупателям предложат домашнее мясо говядины, свинины, птицы, сало, копчености, сыры, молокопродукты, яйца куриные, рыботовары, овощную продукции, яблоки и консервированную продукцию, сувениры, товары декоративно-прикладного творчества и многое другое. Также будет организована выставка крашеных и декоративных пасхальных яиц.24 апреля Липецк присоединится к Всероссийскому субботнику. На уборку приглашает и городской музей. Участников субботника будет ждать экскурсия по историческому кварталу, где можно будет узнать историю старинных зданий и фамилии их владельцев, экскурсия по Историко-культурному музею, а также вкусный чай с травами из угольного самовара во дворе музея.Плоггинг-забег состоится в Международный день Земли, 24 апреля. Плоггинг – это экологическое движение, которое сочетает бег трусцой и сбор мусора. Участникам липецкого забега следует объединиться в команды по четыре человека – мужчина, женщина и два ребёнка до 14 лет. Липчане встретятся в Каменном Логу на территории 15 микрорайона. В программе: призы, подарки, эстафеты на 600 метров и 1,1 километра и эксклюзивные медали всем участникам. Организаторы обеспечат необходимым количеством пакетов для мусора и перчаток. Забег стартует в 10:00Ветеринары городских станций 24 апреля планируют провести вакцинацию от бешенства домашних питомцев частного сектора поселка Матырский. Справки по телефону 77-56-62.В продолжение темы – акция в парке Победы. Сегодня там будут раздавать усатых-полосатых. К каждому питомцу идет приятный бонус – сделанные прививки, выполненный ветосмотр и запас корма.В Липецке 25 апреля завершается прием заявок на участие в фестивале-конкурсе «Громкие жесты». Его приурочили к Международному дню танца. Организаторы, ГДМ «Октябрь», приглашают к участию танцевальные коллективы, творческие группы и объединения, а также всех неравнодушных к хореографии.24 и 25 апреля в Липецке пройдет чемпионат области по мотокроссу. Зрителей ждет захватывающая дух борьба машин, а также борьба характеров настоящих мужчин и рёв моторов. Спортивный уик-энд продлится два дня. Торжественное открытие и старт заездов состоится 24 апреля. В этот день выступают классы 85 куб. см, самый зрелищный класс OPEN и «ветераны». 25 апреля определятся сильнейшие мотокроссмены в классе 65 куб. см, 125 куб. см (юниоры) и OPEN2.24 апреля по всей стране пройдет «Библионочь – 2021». Тема акции в этом году – «Книга – путь к звездам». Мероприятия будут посвящены науке, технологиям и 60-летию полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Каждая библиотека представит свою собственную, уникальную программу.Акция «Время первых» 23 апреля пройдёт на двух площадках - в Центральной городской библиотеки имени Сергея Есенина (Космонавтов, 15/3) и библиотечно-информационном центре «Левобережный» (Мира, 5). Старт мероприятий на двух площадках в 16:00.В «Библионочь-2021» можно будет принять участие в различных мастер-классах, погрузится в VR-пространство, поиграть в настольные игры, научится рисовать, посмотреть фильмы и спеть в караоке.В Есенинке можно будет посмотреть спектакль «Не нужно» от театра Липецкого государственного технического университета «Вешалка», принять участие в тренингах личностного роста, послушать выступления группы «Солнечный Свет» и вокалиста Романа Седова.Библиотечно-информационный центр «Левобережный» будет удивлять своих читателей площадками «Рокот космодрома», «Косморитмы», «Астролаборатория», «Ужин космонавта», «Звёздный час с астрономом».В Центре молодежного чтения (Неделина, 31А) читателей и гостей 24 апреля пригласят на игровую интерактивную программу «Звездная вселенная», которая пройдет на нескольких космических площадках. На площадке «Космодром детской мечты» юных читателей ждет встреча с артистами Липецкого государственного театра кукол. Они увидят отрывки из спектаклей на космическую тему. Попробовать себя в различных интеллектуальных играх гости смогут на площадке «Путешествие в космические дали». Для них подготовили викторины, тесты, филворды и другие интересные задания. В фэнтези-гостиной организуют необычные мастер-классы и повеселят участников аквагримом на космическую тему. В этот вечер состоится турнир по настольной игре в жанре научной фантастики «Звездные империи».