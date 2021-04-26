Куличи на любой вкус!

Меньше недели остается до одного из главных праздников христиан всего мира – Пасхи. И главным атрибутом светлого праздника с незапамятных времен остается кулич, который традиционно выпекают накануне праздника.

Интересен факт, что кулич в том виде, в котором мы привыкли его видеть на столе в наши дни, сравнительно недавнее кулинарное изобретение и относится к XIX веку, а своей нынешней форме обязан французской ромовой бабе, которая была завезена в Российскую империю как раз в середине XIX века. А до этого момента на Руси пекли открытый пирог – перепечу. А если заглянуть еще раньше в прошлое, то прообразом кулича по одной из популярных версий принято считать пасхальный греческий хлеб артос.

Сегодня у каждой хозяйки есть свои фирменные рецепты куличей. Но учитывая нынешний ритм жизни, не всегда есть возможность побаловать близких домашней выпечкой. К счастью, местные производители хлебобулочной продукции уже не первый год радуют жителей города вкусной пасхальной выпечкой.

Мы узнали, например, что компания «ЛИМАК» даже расширила ассортимент куличей, чтобы удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Теперь покупатели смогут приобрести как полюбившиеся воздушные сдобные куличи – «Особый» или «Пасхальный» с изюмом, «Православный» с изюмом и цукатами или отличающийся необыкновенным медовым ароматом «Медовый» кулич, в который также добавляются цукаты, так и куличи для любителей влажного и нежного кексового теста, выпекаемые по авторским рецептам. В прошлом году жители нашего города высоко оценили уникальный кулич «С кагором», в тесто которого добавляется вино, кусочки сушеной клюквы и шоколадная глазурь. В этом году технологи компании предлагают также попробовать кулич «Спасский» с фундуком и курагой и «Творожный с вишней». Все 3 кулича будут упакованы в красивую коробку, поэтому пройти мимо них будет сложно!

Ну а для тех, кто хочет попробовать сразу несколько видов куличей, да и просто любит вкусную выпечку к чаю, «ЛИМАК» предлагает мини-форматы. Набор из трех мини-кексов в симпатичной упаковке очень удобно взять с собой в гости. В мини-формате есть куличи с кагором, творожные с вишней, а также «Праздничные» с апельсиновыми цукатами и шоколадом.

И хотя многие ограничения, связанные с пандемией, в этом году уже ослаблены, продолжая традиции прошлого года, вся пасхальная выпечка «ЛИМАК» будет освящаться сразу на производстве со строгим соблюдением всех мер безопасности!



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