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На Чукотке главврач приобрел наркотики от имени больницы
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Главврач предстанет перед судом за покупку наркотиков от имени медучреждения через Интернет.
Прокуратура Чукотского автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе" и его соучастника. Они обвиняются в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ и приобретении без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По версии следствия, в ноябре 2019 года главврач медучреждения по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района через Интернет купили в Санкт-Петербурге запрещенные в обороте гашиш и амфетамин, оформив в качестве получателя учреждение здравоохранения, - отмечается на сайте Прокуратуры.
Получение посылки с наркотиком находилось под контролем полиции, которой наркотическое средство было предварительно изъято в период ее следования к адресату. При этом в ходе обыска по месту работы подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее при аналогичных обстоятельствах, - отмечается в сообщении.
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу, - написано в пресс-релизе ведомства.
Согласно данным с официального сайта федерального бюджетного учреждения здравоохранения, главным врачом медучреждения является Сумина Айана Михайловна.
По версии следствия, в ноябре 2019 года главврач медучреждения по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района через Интернет купили в Санкт-Петербурге запрещенные в обороте гашиш и амфетамин, оформив в качестве получателя учреждение здравоохранения, - отмечается на сайте Прокуратуры.
Получение посылки с наркотиком находилось под контролем полиции, которой наркотическое средство было предварительно изъято в период ее следования к адресату. При этом в ходе обыска по месту работы подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее при аналогичных обстоятельствах, - отмечается в сообщении.
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу, - написано в пресс-релизе ведомства.
Согласно данным с официального сайта федерального бюджетного учреждения здравоохранения, главным врачом медучреждения является Сумина Айана Михайловна.
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