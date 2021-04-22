Подать заявление на новые детские выплаты одинокие родители смогут дистанционно

Оформить новое пособие на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, воспитывающихся в неполных семьях, можно будет через сайт Госуслуг.





"Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей на ребенка ежемесячно – это половина регионального прожиточного минимума на детей. Оформить его можно будет дистанционно – на портале Госуслуги. Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений", - отметил глава ведомства.



В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин



Выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка), - сообщается на



Кроме того, дополнительную поддержку от государства получат свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки и которые находятся в сложных материальных условиях.



Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале Госуслуги. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина – в среднем по стране это порядка 6350 рублей.



Также по инициативе президента родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту. Вне зависимости от стажа, если такой родитель будет брать больничный для ухода за ребенком, он будет получать 100% от средней заработной платы, - отметил министр. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя инициативу главы государства, озвученную в послании Федеральному Собранию накануне, 21 апреля, заявил, что оформить заявление на новые выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут дистанционно на портале "Госуслуги"."Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей на ребенка ежемесячно – это половина регионального прожиточного минимума на детей. Оформить его можно будет дистанционно – на портале Госуслуги. Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений", - отметил глава ведомства.В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о введении дополнительных мер поддержки семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от 8 до 16 лет включительно.Выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка), - сообщается на сайте Минтруда РФ Кроме того, дополнительную поддержку от государства получат свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки и которые находятся в сложных материальных условиях.Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале Госуслуги. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина – в среднем по стране это порядка 6350 рублей.Также по инициативе президента родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту. Вне зависимости от стажа, если такой родитель будет брать больничный для ухода за ребенком, он будет получать 100% от средней заработной платы, - отметил министр.