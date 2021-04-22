Сокольский мемориал восстановят в срок, а вот кто хозяин разбитых списков – неизвестно

Строители завершают подготовку к заливке бетоном главной стены Сокольского кладбища

Завершаются основные работы по реконструкции мемориала похороненным на сокольском кладбище умерших в липецких госпиталях во время Великой Отечественной войны и погибшим на фронте сокольцам.Подрядчик обещает завершить работы к майским праздникам. Сейчас завершается монтаж арматуры в опалубке главной стены и «крыльев» мемориала.- Затем одним разом зальем бетон, и как только он застынет, начнем финальные отделочные работы, - рассказал руководитель фирмы-подрядчика Сергей Истомин. – К майским праздникам успеем.Рядом с мемориалом располагался большой баннер из пластика, прикрепленный к металлической раме со списками нескольких сотен сокольцев не вернувшихся с войны. Он появился к 70-летию Победы. А в марте его разрушил ураган. Обломки тонкого пластика со списками павших с тех пор так валяется в грязи рядом с кладбищем.- Я пытался найти хозяев баннера, так как он не входит в мемориальный комплекс и в объем работ. Звонил руководству МБУ «Ритуальные услуги» в чьем ведомстве кладбище, там сказали, что баннер не их, но дали чей-то телефон, я по нему звонил, там обещали приехать и собрать обломки. Но за это время, с марта, так никто и не появился. Я бы этот баннер восстановил, но нет даже списков погибших. Неизвестно кто их составлял, кто делал баннер и устанавливал его, сообщил Сергей Истомин.Работы по обновлению зоны мемориального комплекса проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - на эти цели выделено около четырех миллионов рублей. Завершить их планируют ко Дню Победы.В планах - установка фрески с изображением Скорбящей матери и гранитной плиты с красной звездой. Кроме того, специалисты смонтируют ступени, ведущие к мемориалу, а пространство вокруг выложат плиткой.Мемориал Сокольского кладбища открыт в 1965 году. В 1982 году установлена стена с барельефом Скорбящей матери, на стене которой размещены плиты с фамилиями погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. На этом кладбище в годы Великой Отечественной войны хоронили умерших в госпиталях Липецка раненых бойцов.