Общество

42 минуты назад

Сокольский мемориал восстановят в срок, а вот кто хозяин разбитых списков – неизвестно

386
#Сокольский мемориал
Сокольский мемориал восстановят в срок, а вот кто хозяин разбитых списков – неизвестно

Строители завершают подготовку к заливке бетоном главной стены Сокольского кладбища

Завершаются основные работы по реконструкции мемориала похороненным на сокольском кладбище умерших в липецких госпиталях во время Великой Отечественной войны и погибшим на фронте сокольцам.

Подрядчик обещает завершить работы к майским праздникам. Сейчас завершается монтаж арматуры  в опалубке главной стены и «крыльев»  мемориала.

- Затем одним разом зальем бетон, и как только он застынет, начнем финальные отделочные работы, - рассказал руководитель фирмы-подрядчика Сергей Истомин. – К майским праздникам успеем.

Рядом с мемориалом располагался  большой баннер из пластика, прикрепленный к металлической раме со списками нескольких сотен сокольцев не вернувшихся с войны. Он появился к 70-летию Победы. А в марте его разрушил ураган. Обломки тонкого пластика со списками павших с тех пор так валяется в грязи рядом с кладбищем.

- Я пытался найти хозяев баннера, так как он не  входит в мемориальный комплекс и в объем работ. Звонил руководству МБУ «Ритуальные услуги» в чьем ведомстве кладбище, там  сказали, что баннер не их, но дали чей-то телефон, я по нему звонил, там обещали приехать и собрать обломки. Но за это время, с марта, так никто и не появился. Я бы этот баннер восстановил, но нет даже списков  погибших. Неизвестно кто их составлял, кто делал баннер и устанавливал его, сообщил Сергей Истомин.

9471ba07e989d7495aae7bb17cb6c0b4.jpg+2021-04-22-11.05.01.jpg

Стенд со списком погибших в боях сокольцев до марта 2021 года

GbGhCG_x_qU.jpg+2021-04-22-11.05.01.jpg

После мартовского урагана

uJ77IAnzkX8.jpg+2021-04-22-11.05.01.jpg

Работы по обновлению зоны мемориального комплекса проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - на эти цели выделено около четырех миллионов рублей. Завершить их планируют ко Дню Победы.

В планах - установка фрески с изображением Скорбящей матери и гранитной плиты с красной звездой. Кроме того, специалисты смонтируют ступени, ведущие к мемориалу, а пространство вокруг выложат плиткой.

Мемориал Сокольского кладбища открыт в 1965 году. В 1982 году установлена стена с барельефом Скорбящей матери, на стене которой размещены плиты с фамилиями погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. На  этом кладбище в годы Великой Отечественной войны хоронили умерших в госпиталях Липецка раненых бойцов.


386
#Сокольский мемориал

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчан просят поделиться старыми фотографиями с советской гвоздикой
#благоустройство
Липчан просят поделиться старыми фотографиями с советской гвоздикой

4 минуты назад

Общество
Бюджетникам Липецка повысят должностные оклады на 3,6%
#доходы
8
Бюджетникам Липецка повысят должностные оклады на 3,6%

сегодня, 10:48

Общество
Липецкие граффити обсудят с архитектором
#граффити
7
Липецкие граффити обсудят с архитектором

сегодня, 09:04

Общество
Липчан прививают от COVID-19 в магазине
#коронавирус
37
Липчан прививают от COVID-19 в магазине

сегодня, 08:33

Общество
Россельхознадзор не пропустил в Липецкую область партию китайских кормовых добавок
#Россельхознадзор #добавки
3
Россельхознадзор не пропустил в Липецкую область партию китайских кормовых добавок

сегодня, 08:09

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
4
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество