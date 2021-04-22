HR – клуб на площадке РСПП обсудил формирование бренда в компаниях

На площадке регионального отделения РСПП состоялся бизнес-завтрак, в котором приняли участие представители более 35 компаний. Учитывая современные реалии, встреча проходила в онлайн – формате. Участники встречи обсудили опыт формирования бренда работодателя.





Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина – заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор «СППЛО», которая отметила, что формирование бренда очень важно для предприятий. Это влияет на узнаваемость компании, на её статус на рынке труда. К сожалению, в организациях региона применяемый опыт формирования бренда невелик, и, сегодня хотелось бы обратиться к профессиональному опыту работы с брендом агентства Changellenge.



Что такое ценностное предложение работодателя (EVP), какую ценность оно несет компании и как его создать? – все эти вопросы осветил Андрей Алясов, основатель компании Changellenge, Генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge.



EVP (Employer Value Proposition) — это ценностное предложение компании-работодателя для коммуникации с прошлыми, текущими и потенциальными сотрудниками компании. За этим термином стоят очень простые вещи, а именно набор тех преимуществ, которые организация предлагает сотруднику. Специалист привносит в компанию свой опыт, знания, навыки, а работодатель предлагает в обмен на это определенные выгоды и привилегии. Прежде всего, это, конечно, зарплата, условия работы, возможности роста и развития, но помимо прагматичных есть и эмоциональные плюсы — человеческие отношения, корпоративная культура. Таким образом, следует помнить, что невозможно построить бренд без эмоционального наполнения, поскольку то, что отличает одну компанию от другой, часто лежит не в материальной плоскости. Хорошую зарплату и комфортные условия труда сегодня может предоставить практически любой работодатель, а вот нюансы, связанные с ценностями и атмосферой, в каждом случае уникальны. Их необходимо правильно транслировать и расставлять акценты — все это и есть EVP. С помощью EVP решаются проблемы с наймом и вовлеченностью сотрудников в жизнь компании, в результате чего увеличивается рост числа откликов на вакансии, сокращается срок закрытия вакансий, растет число качественных резюме от кандидатов.



Профессиональное ценностное предложение должно учитывать интересы внутренней и внешней аудитории, стратегию компании, а также особенности рынка. Сумма этих слагаемых отвечает на вопрос «Почему я хочу работать именно здесь?». С помощью честного EVP можно создать уникальный бренд работодателя.



Примерами успешно реализованных проектов Агентством по работе с брендом работодателя Changellenge стали такие компании, как: ПАО «Норникель», Bonduelle, Банк ВТБ (ПАО), VYGON Consulting и другие.



Завершая встречу, Ольга Митрохина поблагодарила Андрея Алясова за опыт, которым он поделился, отметив, что работа с брендом — это долгосрочная инвестиция, здесь нет коротких путей. Если компания находится в поиске лучших специалистов на рынке, то необходимо выделяться из толпы. Бренд работодателя — это образ компании в глазах всех заинтересованных лиц. Прежде всего, речь идет о действующих сотрудниках и соискателях, которые могут претендовать на трудоустройство, но также это и более широкая целевая аудитория, в том числе СМИ, государственные структуры и общество в целом.

