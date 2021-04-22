сегодня, 09:13
Партия «Новые люди» открыла чаты бесплатной медицинской помощи
После пандемии чаты для помощи ковид – пострадавшим масштабировались. Теперь «Новые люди» предоставляют полноценный сервис онлайн-консультаций. Помощь уже получили тысячи людей.
Как чаты спасли жизнь автору проекта
«Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия», - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. Его семья тоже столкнулась с болезнью, в итоге онлайн-консультации врачей в чате сохранили здоровье и самому автору проекта и его близким.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что масштабирование чатов медицинской помощи на всю страну было вопросом времени.
«Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров «Новых Людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь», - рассказал Алексей Нечаев.
Координаторы проекта рассказали, что сейчас в чатах консультации проводят дипломированные терапевты, диагносты, провизоры, педиатры, фтизиатры, врачи общей практики, врачи-биофизики. Есть врач функциональной диагностики, реабилитолог, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК, а также акушеры-гинекологи. В женской консультации имеется возможность получить помощь анонимно. В чате помощи родителям по воспитанию консультации оказывают педагоги, психологи и тренеры школы безопасности для детей и родителей. С момента начала работы в чаты обратились уже более 3 тысяч человек со всей страны.
Попасть в чат с консультациями можно по ссылке.
Вера
Конечно
60+
А что