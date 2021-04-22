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сегодня, 09:13

Партия «Новые люди» открыла чаты бесплатной медицинской помощи

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#Новые люди
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Партия «Новые люди» открыла чаты бесплатной медицинской помощи

После пандемии чаты для помощи ковид – пострадавшим масштабировались. Теперь «Новые люди» предоставляют полноценный сервис онлайн-консультаций. Помощь уже получили тысячи людей.

На чат-портале онлайн-консультаций «Новых людей» действует система помощи по общим медицинским вопросам. Есть раздел женской консультации и раздел помощи родителям. Еще через чаты «Новых людей» организована доставка продуктов пожилым людям, помощь в больницах и интернатах, на связи и юристы. Это далеко не полный перечень помощи, которую ежедневно оказывают врачи, специалисты и волонтеры. 

Как чаты спасли жизнь автору проекта 

«Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия», - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. Его семья тоже столкнулась с болезнью, в итоге онлайн-консультации врачей в чате сохранили здоровье и самому автору проекта и его близким.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что масштабирование чатов медицинской помощи на всю страну было вопросом времени.

«Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров «Новых Людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь», - рассказал Алексей Нечаев.

Координаторы проекта рассказали, что сейчас в чатах консультации проводят дипломированные терапевты, диагносты, провизоры, педиатры, фтизиатры, врачи общей практики, врачи-биофизики. Есть врач функциональной диагностики, реабилитолог, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК, а также акушеры-гинекологи. В женской консультации имеется возможность получить помощь анонимно. В чате помощи родителям по воспитанию консультации оказывают педагоги, психологи и тренеры школы безопасности для детей и родителей. С момента начала работы в чаты обратились уже более 3 тысяч человек со всей страны. 

Попасть в чат с консультациями можно по ссылке
4 332
#Новые люди
1

Комментарии (4)

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Вера

12 минут назад
Чем ближе выборы, тем больше чудес и пряников......
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Конечно

19 минут назад
От едросов.
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60+

24 минуты назад
Что это за партия ? Они отпрыски большевиков или единоросов ? Народ хочет знать !
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А что

36 минут назад
Выборы уже на носу.Берите мётлы и идите метите улицы,бездельники.
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