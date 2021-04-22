Общество
36 минут назад
Россельхознадзор не пропустил в Липецкую область партию китайских кормовых добавок
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9 тонн кормовых добавок вернули обратно в Китай
В порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии кормовых добавок, следовавшей из Китая производителю пищевых продуктов в Липецкую область.
Сотрудники ведомства обнаружили неправильную маркировку груза и отправили 9 тонн кормовых добавок в Китай не допустив его ввоз в Россию, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: newvz.ru
Сотрудники ведомства обнаружили неправильную маркировку груза и отправили 9 тонн кормовых добавок в Китай не допустив его ввоз в Россию, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: newvz.ru
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