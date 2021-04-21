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сегодня, 16:09
Путин предложил возвращать 50% стоимости путевок детей в летние лагеря
С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию
Родителям будут возвращать половину стоимости путевок детей в летние лагеря. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.
"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на долгие годы закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", — сказал глава государства в послании Федеральному собранию.
Кроме того, Путин призвал сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма, сообщает Интерфакс.
"И уже в этом году запустить здесь пилотный проект, включая проживание в студенческих кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся отдыхать по стране. И, конечно, нужно поощрить студентов, которые проявили себя в Олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей". Для таких студентов программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали", — сказал президент.
Путин добавил, что нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия — страна возможностей». Для них программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулы.
"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на долгие годы закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", — сказал глава государства в послании Федеральному собранию.
Кроме того, Путин призвал сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма, сообщает Интерфакс.
"И уже в этом году запустить здесь пилотный проект, включая проживание в студенческих кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся отдыхать по стране. И, конечно, нужно поощрить студентов, которые проявили себя в Олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей". Для таких студентов программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали", — сказал президент.
Путин добавил, что нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия — страна возможностей». Для них программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулы.